Порожні полиці і продаж дефіциту "з-під поли": як виглядав "совок" у Польщі у 80-і роки

Життя у Польщі у 80-і роки дуже нагадувало "совок" у СРСР – ті ж панельні дев'ятиповерхівки, на вулицях було багато радянських машин, а магазини виглядали практично так, як у Союзі.

За спогадами Станіслава Лема, в магазинах совкової Польщі часто не було нічого, "крім тужливих банок з огірками". Про це в Живому Журналі розповів блогер Максим Мирович.

Він описав, як виглядало життя поляків до падіння "залізної завіси", після якого країна змогла провести реформи і увійти до складу ЄС.

"Для початку давайте поглянемо на те, як виглядали польські совкові магазини. Ось це польський Pewex – валютний магазин для обраних, де був вельми широкий асортимент непоганих імпортних продуктів. Тут могли отоварюватися польські номенклатурники, гебня, військові та дипломати – весь той стан, що обслуговував режим Ярузельського. Словом, все було точно так, як в СРСР", – розповів Мирович.

Польський магазин Pewex maxim-nm.livejournal.com

"А ось так виглядали магазини для звичайних громадян, фото зроблено в тій же Варшаві і в тому ж 1982 році, що і попередній кадр. Як бачите – на полицях немає нічого, крім якихось круп, солі і рису. На відміну від радянських магазинів тієї ж пори – є дитяче харчування "Малюк", вироблене в СРСР. Мабуть, його відправляли в Польщу, де в ті роки режим вже почав хитатися, а який-небудь Саратов терпів і так", – розповів блогер.

Життя у Польщі у 80-і роки maxim-nm.livejournal.com

Черги за м'ясом, фотознімок вісімдесятих років. У Польщі все те ж мало чим відрізнялося від СРСР. Радянська влада примудрялася з точністю до мікрона відтворювати свої торгові принципи по всій земній кулі – від Венесуели до Північної Кореї.

Черга за м'ясом maxim-nm.livejournal.com

"Ось це фото м'ясного відділу зсередини. Якщо ви не могли відстояти довгу чергу, яка виникала відразу після привозу м'яса – то вашою долею були ось такі порожні прилавки. На тлі порожніх прилавків зазвичай можна побачити старих – у них не було сил стояти по 2-3 години в черзі перед магазином, і вони приходили вже після – в надії, що в магазинах залишиться хоч що-небудь. Словом, все як у братському СРСР", – написав Мирович.

Порожні полиці магазинів maxim-nm.livejournal.com

Ще одного фото – Варшава, 1982 рік. "Інтер'єр чисто совкового магазину. Черги, покупці від продавців відділені широкими прилавками, на стелажах майже нічого немає. У черзі одні жінки з маленькими дітьми, яких не було з ким залишити вдома – оскільки треба було стояти в чергах, щоб купити хоч що-небудь. Ну що, вже хочете назад радянську Польщу?", – запитав блогер.

Польський магазин maxim-nm.livejournal.com

"Вулична торгівля на вулицях Варшави, класика совка – в магазин привезли щось цінне, судячи з фото – якісь помідори або яблука, і торговельні працівники продають його за межами торгової точки, "повз касу". А ще зверніть увагу на вітрини – там стоять ті самі тужливі радянські гори консервних банок із серії "як з чотирьох видів товару сфабрикувати достаток", – пояснив блогер.

Вулична торгівля maxim-nm.livejournal.com

Відділ електроніки в польському універмазі – на фото тільки порожні полиці. Сині коробки можна побачити тільки на задньому плані, в відділі "Телефони та туристичне освітлення" – швидше за все, в коробках якісь ліхтарики.

Порожній відділ побутової техникі maxim-nm.livejournal.com

"А це меблевий магазин. З меблями в Польщі було більш-менш – польські "стінки" вельми цінувалися в СРСР за загалом хорошу якість, думаю все ви пам'ятаєте фразу Лукашина про "польський гарнітур" з фільму "З легким паром", – нагадав Мирович.

Меблевий відділ maxim-nm.livejournal.com

Польські квартири виглядали не сильно краще, ніж в СРСР.

"Знімок 1982 року – хлопчаки допомагають батькам і спорудили в кухні інкубатор з лампою з вирощування курчат. Напевно – була непогана надбавка до невеликої радянської зарплати", – розповів автор.

Польська квартира maxim-nm.livejournal.com

Звичайна варшавська кухня в типовій квартирі. Жінка показує фотографу продуктові талони – з цим в Польщі все точно так же, як і в СРСР.

Побут поляків maxim-nm.livejournal.com

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