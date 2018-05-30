Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Про це свідчить указ глави держави №148/2018, опублікований на офіційному сайті Адміністрації президента України.

Згідно з чинним законодавством, повноваження Вовка у статусі глави НКРЕКП минули 26 травня.

Вовк був призначений на посаду в.о. голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив у повноваження глави регулятора. До цього Вовк працював у компаніях ICU і Roshen.

Дмитро Вовк УНІАН

Головними претендентами на вакантну посаду глави комісії є: Олександр Формагей (працював членом НКРЕКП), Олена Антонова (ДТЕК), Дмитро Коваленко (Держенергоефективності) та Оксана Кривенко (замдиректора одного з департаментів НКРЕКП).

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