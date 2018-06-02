Порошенко знайшов нового експортера газу в Україну

Україна і Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу з близькосхідної держави.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю катарському телеканалу Al Jazeera, повідомляє "Укрінформ".

"Ми зараз проводимо переговори з керівництвом Катару щодо поставок катарського природного скрапленого газу. І я хочу привітати вас і сказати, що Катар може стати експортером газу до нашої держави – України. Газ може поставлятися через існуючий регазифікаційний термінал у Польщі. І Україна дійсно може отримати катарський газ. Але це тільки перший крок", - сказав він.

Президент зазначив, що диверсифікація поставок газу є для України питанням національної безпеки.

За словами Порошенка, Україна і Катар розглядають питання можливої ​​співпраці з партнерами з Туреччини.

"Ми отримали їх запевнення у можливості реалізації проекту щодо поставок катарського природного газу напряму через Туреччину, а не тільки через Польщу. Ми будемо дуже раді відкрити наші двері для катарських компаній, щоб вони прийшли на український енергетичний ринок, це було б дуже важливо. Я вважаю, що реалізація такого проекту сприяла б зміцненню енергетичної безпеки моєї країни", - заявив глава держави.

Президент додав, що Україна експортує до країн арабського світу товарів на $ 8 млрд і співпраця з цими державами є дуже важливою. Саме тому Україна прагне отримати статус спостерігача в Організації Ісламського Співробітництва.

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі заявили про готовність транспортувати природний газ в Україну з третіх країн світу.