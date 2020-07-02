П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що звільнення голови НБУ Якова Смолія несе надзвичайні ризики для фінансової стабільності України та співпраці з міжнародними партнерами.

Таку думку він висловив у Верховній Раді 2 липня. Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що тиск на Смолія відбувається безпосередньо з Офісу президента Володимира Зеленського.

"Тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави. Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу МВФ, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом МВФ, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів там стоїть підпис Зеленського", – наголосив Порошенко.

Він закликав президента переглянути рішення про відставку очільника НБУ.

"Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду, бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками", – застеріг Порошенко.

Він також зауважив, що міжбанківський валютний ринок вже відреагував на тривожні новини з НБУ зниженням курсу національної валюти. Крім того, це негативно вплинуло на позиції України на міжнародних ринках запозичень.

"Перші результати ми вже маємо, бо 1 мільярд 750 мільйонів доларів розміщених вчора в єврооблігації України, скасовані, бо інвестори не вірять. І не бажають далі гратися в подібні ігри з "крапленими картами", – зауважив Порошенко.

На його переконання, разом зі Смолієм з країни підуть й іноземні інвестори, і більше не повернуться.

"Бо тотальне піке національної економіки, яка викликана тим, що ви "смикнули стоп-кран" під час коронавірусу безглуздим карантином, буде мати руйнівні наслідки", – застеріг лідер "ЄС".

Порошенко нагадав, що під час його президентської каденції буде проведене реформування багатьох сфер України.

"Це не лише армія, не лише мова, і не лише віра. Це запуск децентралізації, яка була визнана найуспішнішою реформою країни. Це запуск медичної реформи, яка знаходилась під вогнем критики, а на сьогодні її перший етап признаний дуже ефективним і бездоганним. І ви сьогодні його руйнуєте. Це реформа освіти з новою українською школою, і багато-багато інших реформ включно з реформою фінансового сектору України", – зазначив Порошенко.

"Хочу нагадати, що в червні 14 року, коли я мав високу честь бути обраним президентом України – в країні не ходили гроші. Банківська система перебувала в тотальному колапсі. 80 відсотків кредитів були такими, що не обслуговуються, проблемними. Більше половини банків України були банками – банкрутами. І реформа призвела до того, що, можливо, вперше за всю історію України під час економічної кризи ми не мали падіння курсу. Ми мали безпрецедентно низький рівень інфляції. А відповідно до Конституції, саме за монетарну стабільність і стабільність цін відповідає Національний банк", – говорить Порошенко.

Він також звернувся до депутатів з монобільшості з вимогою не підтримувати відставку Голови НБУ.

"Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами: зараз народ та історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете, буде залежати ваша подальша доля і доля країни. Прохання – не допустити чергового удару по репутації країни, на допустити руйнації України", – закликав Порошенко.

Порошенко також закликав і Смолія не здаватися та відкликати заяву про відставку.

"Якове Васильовичу, відкличте заяву. Зараз той час, коли дуже актуальне гасло – ніколи не здавайся. Якове Васильовичу, після вчорашнього судилища я маю право з таким лозунгом звернутися саме до вас", – наголосив п’ятий президент.

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