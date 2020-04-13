П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що секвестр бюджету – це феєричний результат урядування нових, але некомпетентних облич.

З трибуни Верховної Ради політик зазначив, що, отримавши від попередньої команди економіку з майже 5%-им зростанням, за лічені місяці нинішня влада спустила цю спадщину за вітром.

"Китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу, а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився ВВП. Бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. І гігантську діру латають не за рахунок силовиків, яким навіть додають грошей. А руйнують "Нову українську школу", систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку в громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію, як одну з найуспішніших реформ нашої команди", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що "Європейській солідарності" вдалося частково переконати уряд про відновлення коштів для місцевого самоврядування та гуманітарної сфери. Однак стратегії виходу з кризи у Зеленського як не було, так і немає, – наголосив Порошенко.

"Кошти на підтримку пенсіонерів і безробітних підуть не в ручне управління Кабміну, а напряму до відповідних фондів. Але в документі як не було, так і немає стратегії захисту людей, економіки і країни. Як від вірусу, так і від економічної кризи. У більшості закінчуються гроші, заощадити нема на чому, а роботи немає", – застерігає п’ятий президент.

"Ми пропонуємо запровадити в чотирьохмісячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримку на харчування – так звані фудстемпи. Слід відтермінувати виплати кредитів і податків для тих, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати заробітну платню", – переконаний Порошенко.

Він зазначив, що волонтери і меценати взялися забезпечувати медиків захисними костюмами, масками.

"Але вимагаємо і від держави нарешті застрахувати медперсонал. Як ми це зробили по відношенню до військових в 2014-му році. І аптеки хоча б масками забезпечте, які ви вивезли за кордон ще на початку коронавірусу", – закликав Порошенко.

"Вже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським. Провести ще одне засідання, яке мало передувати розгляду бюджету. Врятувати країну від дефолту", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

"Не можете самі – не гребуйте інтелектуальною допомогою від опозиції. Робіть щось, щоб 21 травня ваша річниця не виглядала як роковини", – закликав Порошенко.