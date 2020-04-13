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13 квітня • оновлено в 17:11
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Порошенко запропонував антикризову стратегію у період пандемії

3.4т
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П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що секвестр бюджету – це феєричний результат урядування нових, але некомпетентних облич.

З трибуни Верховної Ради політик зазначив, що, отримавши від попередньої команди економіку з майже 5%-им зростанням, за лічені місяці нинішня влада спустила цю спадщину за вітром.

"Китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу, а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився ВВП. Бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. І гігантську діру латають не за рахунок силовиків, яким навіть додають грошей. А руйнують "Нову українську школу", систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку в громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію, як одну з найуспішніших реформ нашої команди", – наголосив Порошенко.

"Не можете самі – не гребуйте допомогою від опозиції!" Порошенко запропонував антикризову стратегію у період пандемії

Він зазначив, що "Європейській солідарності" вдалося частково переконати уряд про відновлення коштів для місцевого самоврядування та гуманітарної сфери. Однак стратегії виходу з кризи у Зеленського як не було, так і немає, – наголосив Порошенко.

"Кошти на підтримку пенсіонерів і безробітних підуть не в ручне управління Кабміну, а напряму до відповідних фондів. Але в документі як не було, так і немає стратегії захисту людей, економіки і країни. Як від вірусу, так і від економічної кризи. У більшості закінчуються гроші, заощадити нема на чому, а роботи немає", – застерігає п’ятий президент.

"Ми пропонуємо запровадити в чотирьохмісячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримку на харчування – так звані фудстемпи. Слід відтермінувати виплати кредитів і податків для тих, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати заробітну платню", – переконаний Порошенко.

Він зазначив, що волонтери і меценати взялися забезпечувати медиків захисними костюмами, масками.

"Але вимагаємо і від держави нарешті застрахувати медперсонал. Як ми це зробили по відношенню до військових в 2014-му році. І аптеки хоча б масками забезпечте, які ви вивезли за кордон ще на початку коронавірусу", – закликав Порошенко.

"Вже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським. Провести ще одне засідання, яке мало передувати розгляду бюджету. Врятувати країну від дефолту", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

"Не можете самі – не гребуйте інтелектуальною допомогою від опозиції. Робіть щось, щоб 21 травня ваша річниця не виглядала як роковини", – закликав Порошенко.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Порошенко правильно все сказав, крім жахачки про дефолт. Ніхто цього не планує, тому уряду треба ТЕРМІНОВО АКТИВІЗУВАТИ переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Якщо комусь для цього мало підстав, то з"явилось ще одне обгрунтування - котрий день горить Чорнобильський ліс.
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