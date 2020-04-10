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10 квітня • оновлено в 18:11
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Порошенко закликав страхувати лікарів на випадок захворювання COVID-19

1.6т
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П’ятий президент України Петро Порошенко зажадав від влади запровадити страхування медичних працівників на випадок їхнього інфікування або смерті від коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook. Лідер "Європейської солідарность" запропонував, щоб розмір страхових виплат був прирівняний до розміру виплат військовим, які перебувають на фронті.

"В Україні вже більше сотні інфікованих лікарів. Ситуація вимагає негайного тестування всіх медичних працівників тестами ПЛР для виявлення всіх інфікованих та надання допомоги", – написав Порошенко.

Порошенко закликав страхувати лікарів на випадок захворювання COVID-19

"Постачання захисних костюмів, халатів, масок, окулярів, рукавичок вимушені взяти на себе волонтери, благодійні організації та опозиційні політичні сили. Забезпеченням захисту лікарів займається і Фонд Порошенка і корпорація ROSHEN", – нагадав п’ятий президент.

За його словами, це не знімає відповідальності з держави гарантувати лікарям безпечні умови роботи.

"Оскільки влада не змогла забезпечити лікарів елементарним захистом, в Україні має бути передбачене страхування медичних працівників та відповідні виплати у разі інфікування або не дай Боже смерті від ускладнень коронавірусної хвороби.

Лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією. І тому вважаю справедливим, якщо розмір цих виплат буде прирівняний до розміру страхового відшкодування для бійців ЗСУ, які перебувають на передовій і захищають Україну від російської агресіі", – переконаний Порошенко.

"У разі смерті медичного працівника через інфікування COVID 19 під час виконання службових обов’язків страхова сума має становити 750 прожиткових мінімумів – нині це понад півтора мільйона гривень.

У разі виявлення захворювання на коронавірусну інфекцію – 50 прожиткових мінімумів (100 000 грн)", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що фракція "Європейська солідарність" вимагатиме розглянути питання про призначення страхових виплат медичним працівникам на найближчому позачерговому засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко обговорив телефоном з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном питання протидії коронавірусу в Україні.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Коментарі
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Pooh Vini
Pooh Vini
Порох - единственный вменяемый политик переживающий за Украину.
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Сам бы и застраховал . Помним его 1000 в день и миллион за смерть ...
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Закликати воно канєшна... А башлять, шановне панство, я перепрошую, хто буде? Шоб ти біл такий вумний сразу, как моя Сара потом!
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