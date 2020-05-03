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3 травня • оновлено в 23:09
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Порошенко закликав компенсувати втрати малому та середньому бізнесу

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Якщо держава запроваджує жорсткі обмеження на період карантину, вона зобов’язана компенсувати втрати, які несе малий та середній бізнес.

Поки що в Україні, на відміну від інших країн світу, влада не запропонувала антикризової стратегії для порятунку підприємців – про заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Якщо держава вводить карантин – держава має компенсувати малому та середньому бізнесу втрати від карантину. Так робиться в усьому світі, крім України", – зазначив Петро Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" вкотре підтвердив, що фракція готова надати фахову підтримку для розробки антикризовоі стратегії, якої наразі немає.

"Ми готові надати весь інтелектуальний потенціал нашої політичної сили для того, щоб об’єднати зусилля на протидію коронавірусу, на протидію економічній кризі. Ми маємо об’єднатися для того, щоб спільно долати виклики і загрози", – переконаний Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Петра Порошенка, майже 700 лікарів захворіли за той час, коли фракція "Європейська Солідарність" намагалась отримати підписні листи від керівництва парламенту для проведення позачергового засідання.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Карантин в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
бізнесмен
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Коментарі
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Wick John
Wick John
Пусть алкаш и компенсирует украденными за 5 лет деньгами
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Cachko Elena
Cachko Elena
вот ты и компенсируй из своего кармана, за 20 лет хорошо награбил
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
А Рошен почему то работают...........
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