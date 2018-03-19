Порошенко вніс в Раду законопроект про валюту: що зміниться

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект "Про валюту".

Відповідний проект закону №8152 визначено главою держави як невідкладний, йдеться на сайті парламенту.

Ініціатором законопроекту "Про валюту" є Порошенко.

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Станом на 19 березня текст документа на сайті парламенту відсутній.

Водночас Порошенко зазначав, що новий законодавчий акт вводить принцип "дозволено все, що не заборонено" і передбачає введення поступової, послідовної і гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу та інших валютних цінностей, а також ліквідує таку міру впливу, як зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

За словами президента, законопроект "Про валюту" є дуже важливим для бізнесу, а також стимулює розвиток економіки.

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"Всі вони відчують полегшення відразу після прийняття закону. Підприємець повинен робити бізнес конкурентоспроможним, а держава повинна допомагати і захищати підприємця... Кінцева ж мета - поліпшення умов для інвесторів, залучення інвестицій, нові робочі місця, нові надходження до державного бюджету, надходження валюти в країну, зміцнення національної валюти. І головне - зростання доходів українців", - наголошував Порошенко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше президент України розповів про долю податку на виведений капітал.