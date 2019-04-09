Порошенко витратив понад 120 млн на рекламу: що не задекларував

Президент України Петро Порошенко за 2018 рік задекларував 122 мільйони гривень витрат на рекламу.

При цьому у декларації не конкретизовано, за яку саме рекламу голова держави платив — телерекламу, зовнішню чи рекламу у соціальних мережах, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

За їхніми даними, принаймні частину зовнішньої реклами Порошенка в першій половині 2018 року розміщували місцеві органи влади, а отже, фінансували платники податків.

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"На жаль, декларація Порошенка не дає змоги визначити, кому саме він платив за рекламу, скільки та за що", — резюмували представники руху.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент витратив на благодійність приблизно 200 млн гривень.

Загальна сума витрат Порошенка на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни за період із 2014 по 2018 роки перевищила 1,2 млрд гривень. Із них на армію — понад 500 млн гривень.

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