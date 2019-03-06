Порошенко, Трамп та інші: яку зарплату отримують президенти

Найбільш високооплачуваним світовим лідером став прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, який отримує за рік близько 1,7 мільйона доларів.

Такий рівень зарплат є частиною спеціальної державної політики — чиновникам навмисно платять багато, щоб їх було важче корумпувати, повідомляє "АиФ".

Розмір зарплати президент США Дональда Трампа становить 400 тисяч доларів на рік плюс надбавка на додаткові витрати в розмірі 50 тисяч доларів на рік, неоподатковуваний рахунок на поїздки в розмірі 100 тисяч доларів і 19 тисяч доларів на розваги.

При цьому Трамп, статки якого оцінюються у 3 мільярди доларів, отримує всього один долар, а іншу частину зарплати жертвує на благодійність.

Дональд Трамп і Лі Сянь Лун

Зарплата канцлера Німеччини Ангели Меркель у 2018 році склала 369 тисяч доларів на рік.

Президент Франції Еммануель Макрон заробляє по 15,3 тисячі євро на місяць або 206 тисяч доларів на рік. Розмір заробітної плати французького президента було встановлено ще його попередником Франсуа Олландом, який після отримання посади знизив свою платню на 30%.

Зарплата президента України Петра Порошенка на посаді глави держави становить 28 тисяч гривень на місяць, що за поточним курсом відповідає 1 тисячі доларів.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент України витратив на благодійність приблизно 200 млн гривень.

Загальна сума витрат Порошенка на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни за період із 2014 по 2018 роки перевищила 1,2 млрд гривень. Із них на армію – понад 500 млн гривень.

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