Жоден інвестор, жодна міжнародна фінансова організація не буде вкладати гроші в Україну, якщо буде ризик, що ці гроші виведуть через механізми компенсації колишнім власникам збанкрутілих банків.

На цьому наголосив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко після погоджувальної ради 29 березня. Він уточнив, що фракція "ЄС" буде голосувати за так званий банківський закон, який є головною умовою продовження співпраці України з МВФ.

"Ми безумовно ухвалили рішення підтримувати банківський закон, який гарантує захист інтересів платників податків. Бо ніхто, жоден інвестор світу, жодна міжнародна фінансова організація не надасть Україні кредити, фінансову допомогу, якщо буде ризик, що ці гроші – гроші світових платників податків – будуть виведені з України через механізми компенсації колишнім власникам збанкрутілих банків всупереч рішенням міжнародних аудиторів, всупереч рішень судів. Безумовно, що "Європейська солідарність" буде стояти на захисті національних інтересів держави і українських громадян", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко

Він також нагадав, що саме завдяки оздоровленню банківської системи, яке відбулося після 2014 року, сьогодні фінансовий сектор країни має запас міцності.

"Я хочу наголосити, що навіть ті страшенні випробування, які сьогодні життя посилає фінансово-банківській системі країни, демонструють, що банківська система сьогодні знаходиться в здоровому вигляді. Всі кроки, які робилися в 2014-2019 роках, очистили банківську систему від проблемних кредитів, які складали до 80 % , і ці гроші в більшості були розкрадені власниками банків. Ми на сьогодні демонструємо, що ми здатні протидіяти викликам, які є", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що "Європейська солідарність" готова підтримати ухвалення закону про землю у тому випадку, якщо в документі буде передбачена заборона на продаж державної землі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!