Порошенко розповів про загрози газопроводу Путіна в обхід України

Російський газопровід "Північний потік-2" є абсолютно політичним, а не економічним проектом, спрямованим на розкол Європейського Союзу і нанесення шкоди Україні.

"Розраховуємо, що буде знайдено оптимальне рішення щодо "Північного потоку-2", - заявив український лідер Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером в Києві.

Глава держави також зазначив, що завдання України - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає всі свої зобов'язання.

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"Північний потік 2" - абсолютно політичний, а не економічний проект. ВІН спрямованостей на розкол ЄС та Нанесення Шкоди Україні. Розраховуємо, что буде знайдене оптимальні решение относительно "Північного потоку-2" - Петро Порошенко (@poroshenko) 29 травня 2018 р

Наше завдання - розвіяті будь-які ілюзорні надії Кремля на Зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свои зобов'язання - Петро Порошенко (@poroshenko) 29 травня 2018 р

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2".