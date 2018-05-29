УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Порошенко розповів про загрози газопроводу Путіна в обхід України

1.7тЧитати новину російською

Російський газопровід "Північний потік-2" є абсолютно політичним, а не економічним проектом, спрямованим на розкол Європейського Союзу і нанесення шкоди Україні.

"Розраховуємо, що буде знайдено оптимальне рішення щодо "Північного потоку-2", - заявив український лідер Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером в Києві.

Глава держави також зазначив, що завдання України - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає всі свої зобов'язання.

Новини
Україна різко збільшила обсяги торгівлі з Німеччиною

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2".

Читайте всі новини по темі "Північний поток - 2" на сайті "Обозреватель".

Теми
Північний поток - 2Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоФранк-Вальтер Штайнмаєр
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
21
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги