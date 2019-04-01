Порошенко розкрив розмір своїх доходів

Доходи президента України Петра Порошенка в 2018 році склали понад 1,5 млрд гривень.

Зокрема, зарплата Порошенка на посаді глави держави досягла 336 тис. гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Майже 21 млн гривень доходу президента – відсотки по депозитах у "Міжнародному інвестиційному банку", а 777 тис. гривень склав дохід від відчуження нерухомого майна.

Крім того, Порошенко вказав майже 400 млн гривень дивідендів від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", а також понад 1,1 млрд гривень дивідендів від Rothschild Trust Schweiz AG.

Також близько 29 млн гривень вказані як повернення вартості і інвестиційний прибуток від придбання облігацій внутрішньої державної позики.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент витратив на благодійність приблизно 200 млн гривень.

Загальна сума витрат Порошенка на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни за період із 2014 по 2018 роки перевищила 1,2 млрд гривень. Із них на армію – понад 500 млн гривень.

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