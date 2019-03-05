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Порошенко розкрив розмір своєї зарплати

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Президент України Петро Порошенко заявив, що його зарплата на посаді глави держави становить 28 тисяч гривень.

"Я з 98-го року не отримую зарплату на державній службі і все це перераховую на благодійність. Це зокрема і тому, що я маю джерела, за рахунок чого жити. На сьогодні рівень зарплати президента становить 28 тисяч", — повідомив Порошенко, передає "Укрінформ".

Водночас він зазначив, що значна кількість представників суддівського корпусу, слідчих та інших посадових осіб мають в рази, а на окремих державних підприємствах у 100 разів вищу зарплату, ніж у президента.

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У зв'язку з цим Порошенко заявив про необхідність врегулювати питання із зарплатами державних службовців, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, і збільшувати зарплати всім держслужбовцям за загальними принципами.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент витратив на благодійність приблизно 200 млн гривень.

Загальна сума витрат Порошенка на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни за період із 2014 по 2018 роки перевищила 1,2 млрд гривень. Із них на армію – понад 500 млн гривень.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
А разве на такие должности как министры или в депутаты идут ради зарплаты,тем более в президенты...?в это не верят думается даже абитуриенты могилянки и других педучилищ..
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
ПЕтюнчик ты наш дорогый. Носочки себе купи и штанцяк
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
порошенко заставляє армію купляти Мази путінського прихлебая бацьки а в цей час зупинився Краз і люди пішли у вимушені відпустки- мрлодець хлавнокомандуючий
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