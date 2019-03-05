Порошенко розкрив розмір своєї зарплати

Президент України Петро Порошенко заявив, що його зарплата на посаді глави держави становить 28 тисяч гривень.

"Я з 98-го року не отримую зарплату на державній службі і все це перераховую на благодійність. Це зокрема і тому, що я маю джерела, за рахунок чого жити. На сьогодні рівень зарплати президента становить 28 тисяч", — повідомив Порошенко, передає "Укрінформ".

Водночас він зазначив, що значна кількість представників суддівського корпусу, слідчих та інших посадових осіб мають в рази, а на окремих державних підприємствах у 100 разів вищу зарплату, ніж у президента.

У зв'язку з цим Порошенко заявив про необхідність врегулювати питання із зарплатами державних службовців, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, і збільшувати зарплати всім держслужбовцям за загальними принципами.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент витратив на благодійність приблизно 200 млн гривень.

Загальна сума витрат Порошенка на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни за період із 2014 по 2018 роки перевищила 1,2 млрд гривень. Із них на армію – понад 500 млн гривень.

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