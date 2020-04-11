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12 квітня • оновлено в 01:14
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Порошенко пропонує допомагати малозабезпеченим українцям купувати харчі

5.3т
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П’ятий президент Петро Порошенко закликав владу передбачити спеціальні виплати з бюджету малозабезпеченим громадянам для купівлі продуктів харчування.

Пропозиції лідера партії "Європейська Солідарність" щодо соціальної підтримки українців під час епідемії внесені на розгляд бюджетного комітету парламенту.

"Такі щотижневі виплати малозабезпеченим громадянам мають тривати протягом як мінімум 4 місяців", – запропонував Порошенко.

Відповідно до законодавства, малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

В Україні налічується понад 300 тисяч таких родин. Загальна сума фінансування, необхідна для такої програми, складає трохи більше 2 млрд гривень – порахували у Порошенка.

Порошенко пропонує допомагати малозабезпеченим українцям купувати харчі

Наразі допомогу людям у скруті по всій Україні надають волонтери та активісти з ГО "Справа Громад", а також депутати і партійці "Європейської Солідарності". Коштом Фонду Порошенка та завдяки благодійним внескам тисяч небайдужих українців вже сформовано 13 тисяч продуктових наборів, які доставляють в регіони країни.

Для підтримки малого, середнього та великого бізнесу, який втрачає доходи від запровадження карантинних заходів, Порошенко запропонував уряду запровадити механізм компенсації відсотків за кредитами, строк сплати яких припадав на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко вніс пропозицію запровадити страхування медичних працівників на випадок інфікування коронавірусом. Сума страхових виплат на думку Порошенка має бути співвідносна з виплатами військовим на передовій.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
карантин лікарі
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
циничный выб.лядок - обворовал ук.роло.хов на миллиарды, а теперь "помогать малообеспеченным" ну и МРААААЗЬ конченная
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Куни Чан
Куни Чан
Прикольные они когда не у власти, всем помогать и деньги раздавать готовы
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Baльцмaн, ты, cyкa, конченая! Что же ты, гнuдa, когда цapeм был, не помогал людям, твapь, жuдoвcкaя! Ты, пaдлo, и такие, как ты, довели cтpaнy до полной нищеты, а теперь еще, cявкa пuндoccкaя советы даешь! Чтоб тебе, пepxoть пoдзaлyпнaя и твоим выплядкaм пoдoxнyть хоть от этого коронавируса, хоть от чего-нибудь попроще, но желательно мyчительно и долго!
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1
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Ицык Лечица, вас зомбировали и пропитывали бы.длопропагандой и большинство такими же ид.иотами и остались... считаю биомусором и кусками мяса на корм собакам всех х.охлов, а вот нормальным малоросам удачи в борьбе с этим дер.ьмом
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Економіка

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