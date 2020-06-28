Порошенко привіз на затоплене Прикарпаття допомогу постраждалим від повені

П’ятий президент України Петро Порошенко привіз на постраждале від повені Прикарпаття дизель-генератори та помпи для відкачування води.

Про це повідомляє прес-служба партії "Європейська Солідарність".

Варто зазначити, що лідер партії приїхав у постраждалі від стихії населені пункти, щоб на власні очі побачити масштаби біди. Команда Порошенка побувала у Надвірнянському районі.

У селі Чорний Потік, яке велика вода фактично відрізала від цивілізації, люди вже кілька днів вимушені обходитися без електроенергії та зв’язку. Розмова із прикарпатцям вийшла дуже емоційною. Селяни, які пережили стихійне лихо, потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної та моральної підтримки.

Петро Порошенко на Прикарпатті Сайт "Європейської Солідарності"

"Ми почули, що власними зусиллями, на жаль, поки що без допомоги влади частина села протягнула світло, і частина села вже має електрику, а частина – не має і живе сьогодні без світла. Вчора наша команда передала один дизель-генератор, і сьогодні привезла другий. Щоб поки не протягнемо світло, люди мали можливість отримати електрику з дизель-генератора. Попросили, щоб ми привезли мотопомпу для відкачки води. Ми привезли і це", – повідомив Порошенко.

Він також зазначив, що надано фінансову допомогу для оплати важкої будівельної техніки для відновлювальних робіт. "Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки що не притягнула і невідомо коли притягне. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко на Прикарпатті Сайт "Європейської Солідарності"

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам‘ятають мінімум останні півстоліття.

"Ми зараз підемо подивимося, і у вівторок, післязавтра, на засіданні погоджувальної ради парламенту ми поставимо питання про негайне виділення коштів і зусиль для того, щоб відновити сполучення з Чорним Потоком і з усіма селами, які сьогодні заблоковані на Прикарпатті. Ми – разом з вами. Ми – єдина команда. І слово "солідарність" означає, що ми разом. І ми один одному маємо допомогти. Сьогодні ви можете розраховувати на нашу допомогу", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко на Прикарпатті Сайт "Європейської Солідарності"

Він зазначив, що після огляду руйнувань буде складений детальний план необхідних заходів і обсягів допомоги. "Ми спільно подивимося, складемо план, що треба зробити. В кого зруйновані будинки – ми маємо терміново виділити фінансову допомогу на те, що якщо можна, то відновити, якщо ні – то переселити", – пояснив п'ятий президент.

Петро Порошенко на Прикарпатті Сайт "Європейської Солідарності"

Допомогу від Порошенка також передали мешканцям Галича.

Петро Порошенко на Прикарпатті Сайт "Європейської Солідарності"

Раніше OBOZREVATEL писав, що через повені на заході Українипрокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом екоциду і порушень природного законодавства.

Станом на ранок 28 червня без електрики залишилися 11 населених пунктів у двох областях: Закарпатська – 9 та Івано-Франківська – 2.