П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що відсутність співпраці з МВФ загрожує державі дефолтом і новим наступом Росії.

Про це нардеп від "Європейської солідарності" заявив в п'ятницю, 3 квітня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Дефолт — це не просто жахлива соціальна ситуація, зубожіння людей, зупинка економіки, руйнація соціальних програм. Це — руйнація держави і наступ РФ. Є інший варіант, коли ми отримаємо позику МВФ. Якщо МВФ дає позику, то від 500 млн до 1 млрд макрофінансової допомоги дає і ЄС, дає 1 млрд доларів Світовий банк, дає ЄБРР, дає ЄІБ", – зазначив він.

Порошенко також закликав нардепів підтримати в другому читанні закон про ПриватБанк, прийняття якого вимагає МВФ.

"Кожен, хто голосуватиме у другому читанні банківський закон, повинен зробити важливий вибір: або ми за Україну, або гроші, які нам нададуть міжнародні фінансові організації, може забрати собі через рішення суду пан Коломойський. Дурнів немає! Ніхто на цих умовах гроші Україні не дасть. Платники податків не повинні платити за подібні забаганки", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, ПриватБанк подав позов проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму $5,5 млрд.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся