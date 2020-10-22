Порошенко пообіцяв перевірити, куди зникли кошти з коронавірусного фонду

Після формування нових складів місцевих рад необхідно негайно провести аудит бюджетів, перевірити, куди витрачалися кошти, призначені для боротьби з коронавірусом та підтримки громадян.

Про це під час виступу на Хортиці у Запоріжжі у четвер, 22 жовтня, заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він зауважив, що у президента Володимира Зеленського відсутнє стратегічне мислення, тому удар масштабної кризи приймає на себе місцеве самоврядування.

"Після формування нових місцевих рад необхідно одразу провести обов’язковий аудит на місцях. Перевірити кожну копійку, яку вони розкрадали. Перерозподілити місцевий бюджет, щоб облаштувати додаткові місця в лікарнях. І не ліжка розставити, а забезпечити усім необхідним – від ліків до запасів медичного кисню, станції і реанімаційне обладнання", – сказав Порошенко.

Він також наголосив на необхідності забезпечити захист лікарів і в державних, і в комунальних, і в приватних клініках.

"Якщо сімейні лікарі приймають тих, хто з ними уклав угоду, вони так само працюють з коронавірусом. Мені байдуже, до якої форми власності належить лікарня, треба захистити лікаря. Тим більше, що там лікар як мінімум працює не менш ефективно", – зауважив п’ятий президент.

Крім того, він сказав про необхідність розробити спеціальні програми підтримки малого і середнього бізнесу на місцях. "Зберегти робочі місця, а не в асфальт гроші закатувати", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

"Президент, на жаль, не може мислити стратегічно. Підтвердженням цього є те, що центральна влада все провалила. Але цей провал загрожує не Зеленському. Цей провал загрожує життю кожного українця", – переконаний Порошенко.

Він наголосив, що у такій ситуації особлива відповідальність лягає на органи місцевого самоврядування. "Наші кандидати будуть на передньому краї. Я вам це обіцяю", – підкреслив політик.