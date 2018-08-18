Порошенко підписав закон, що дозволяє не віддавати борги Росії

Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору.

Документ називається "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром "перед державою-агресором і/або державою-окупантом і забезпечення їх стабільного розвитку", повідомляє прес-служба глави держави.

"Законом вводиться заборона на примусове виконання рішень, у тому числі на визнання і виконання рішень іноземних судів, про стягнення заборгованості за зобов'язаннями, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора і/або держави-окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями або іноземне підприємство держави-агресора і/або держави-окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, внесена в перелік об'єктів державної власності, що мають з стратегічне значення для економіки і безпеки держави", - сказано в поясненні.

Документ також передбачає зупинку (на період дії обставин, пов'язаних із заборгованістю підприємств оборонно-промислового комплексу перед юридичними особами держави-агресора і/або держави окупанта) вже відкритих і заборона відкриття нових виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень про стягнення заборгованості з підприємства оборонно промислового комплексу на користь юридичної особи держави-агресора і/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора і/або держави-окупанта.

Законом вводиться заборона на здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств цих підприємств.

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Зазначені обмеження поширюються, у тому числі на зобов'язання, в яких була проведена заміна сторони (кредитора, заявника) або поступки права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, проте в першу чергу такий борг виник саме стосовно юридичної особи держави- агресора і/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями або іноземного підприємства держави-агресора і/або держави-окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко підписав закон про зміни до Державного бюджету на 2018 рік, який передбачає погашення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям.