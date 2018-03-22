Порошенко підписав закон про будівництво платних доріг

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє передавати дороги загального користування державного значення для будівництва і експлуатації на умовах концесії.

Реалізація закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг" сприятиме створенню умов для залучення інвестицій на будівництво та експлуатацію доріг на умовах концесії, йдеться на сайті глави держави.

Відповідним документом, який Верховна Рада прийняла 27 лютого, передбачено внесення змін до законів України "Про концесії", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", "Про автомобільні дороги", і низку інших актів.

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Рішення про проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет міністрів, в якому, зокрема, зазначаються технічні параметри автомобільної дороги, базові фінансові показники надання автомобільної дороги в концесію, граничний термін, на який надається концесія, граничний розмір компенсацій концесіонеру, маршрут альтернативного безкоштовного проїзду.

Уряд також визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, який сплачується з урахуванням рівня інфляції.

У законі зазначається, що автомобільні дороги можуть відносити до розряду платних лише за умови їхнього суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безкоштовними дорогами.

Платежі зараховуються до Державного бюджету і використовуються відповідно до порядку спрямування коштів дорожнього фонду.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що з 2019 року в Україні почнуть будувати пілотні концесійні дороги.