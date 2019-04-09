Порошенко підписав указ про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС: спливли скандальні факти

Президент України Петро Порошенко підписав указ про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Відповідний документ "Про заходи щодо підтримки розвитку ядерної енергетики і підвищення рівня безпеки в сфері використання ядерної енергії" з'явився на сайті Адміністрації президента.

Порошенко також доручив Кабінету міністрів невідкладно внести до Верховної Ради відповідний законопроект.

ХАЕС glavpost.com

За даними "Радіо Свобода", попередню згоду на добудову нових реакторів від українського уряду без тендерів отримала чеська компанія Škoda JS, яка входить в підсанкційну російську групу і фігурує в справі НАБУ проти екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка.

Відзначається, що влітку 2018 року Кабінет міністрів України затвердив обгрунтування для будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС на загальну суму понад 70 млрд гривень.

За результатами розслідування програми "Схеми", Škoda JS – чеська компанія, яка працює в сфері атомної енергетики десятки років.

Її власник – зареєстрована в Нідерландах компанія OMZ BV, яка входить в холдинг "Об'єднані машинобудівні заводи", що підпорядковується російському "Газпромбанк", більшість акцій якого належать російському газовому монополісту "Газпрому" і пов'язаним із ним структурам. Проти "Газпромбанку" в Україні введені санкції, але Škoda JS в український список санкцій не входить.

Примітно, що на самій АЕС мотив вибору саме Škoda JS пояснили порівняно низькою вартістю проекту. У компанії від коментарів відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні заявили, що будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції буде проходити без участі Російської Федерації.

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