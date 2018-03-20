Катар готовий надати Україні скраплений газ - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Катар готовий надати Україні скраплений газ.

Такої домовленості вдалося досягти під час офіційного візиту глави держави в Катар, йдеться на сайті Адміністрації президента.

"Поставка катарського природного скрапленого газу можлива через термінал у Польщі, а також по турецькому маршруту через Босфор", - зазначив Порошенко.

За його словами, переговори з цього питання відбудуться найближчим часом.

"Ці джерела поставок скрапленого газу від надійного партнера України - Катару створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки", - резюмував Порошенко.

Президент України також домовився з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані про проведення міжурядової економічної комісії в 2018 році.

Під час зустрічі глави держав відзначили зростання показників двосторонньої торгівлі та висловили обопільну зацікавленість у подальшому розширенні співпраці в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській та оборонній сферах, а також в галузях енергетики, транспорту, медицини, освіти і туризму.

Під час переговорів йшлося про посилення співпраці в сільському господарстві, енергетиці та сфері транспортної інфраструктури, зокрема портової галузі.

Порошенко і Аль Тані Адміністрації президента України

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський монополіст "Газпром" заявив про розрив контрактів з НАК "Нафтогаз України" про постачання і транзит природного газу, а також направив повідомлення про початок процедури розірвання відповідних договорів.