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4 квітня • оновлено в 12:17
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Порошенко розповів, як захистити людей від безробіття і безгрошів’я в умовах кризи

2.6т
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Економічна криза в Україні, каталізатором якої стала епідемія коронавірусу, призведе до стрімкого зростання безробіття. У більшості українців немає фінансового запасу міцності навіть на найближчий місяць. Тому влада має ухвалювати швидкі і системні рішення для підтримки ринку праці і малозабезпечених громадян.

Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Наша протидія пандемії обов`язково має поєднуватись із нашою протидією економічній кризі. Бо в людей через два-три тижні закінчаться гроші".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Порошенко вважає, що влада мала б подумати про надання тим, хто потребує підтримки, спеціальних субсидій. "Коли людина малозабезпечена може за рахунок цих субсидій держави собі купити харчі і ліки. Це не означає, що потрібно по тисячі доларів роздавати всім. Ні. Звернути увагу на тих, хто на сьогоднішній день потребує цієї допомоги і дати адекватну відповідь", – переконаний Порошенко.

Ще одне критично важливе завдання – захист від безробіття.

"Ми маємо передбачити чіткий пакет заходів підтримки самозайнятих і сфери послуг. Люди не можуть подорожувати, що з готелями, ресторанами, з малими крамницями, з ринками, що з тими мільйонами людей, які мали від цього джерела для існування? На сьогоднішній день вони просто ризикують залишитись без грошей. І сьогодні люди шукають сильну позицію того, хто їх захистить", – зазначив п’ятий президент.

"Ми маємо об’єднатися і продемонструвати, що ми – відповідальні державні діячі, які спрямовують зараз всі свої зусилля для того, щоб захистити людей", – закликав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для забезпечення захистом українських лікарів Фонд Порошенка та корпорація "РОШЕН" закупили 100 тисяч захисних костюмів, які вже надходять в Україну.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Коронавірус Світова фінансова криза Зарплати в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
пустой трёп, как всегда.
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Мир Миру
Мир Миру
Набратися ще більше кредитів, щоб їх проїсти - це не вихід, це шлях до боргової ями.
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Dub Oleg
Dub Oleg
Я рассказываю..рассказывал и буду рассказывать.. молодец петя
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