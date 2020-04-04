Порошенко розповів, як захистити людей від безробіття і безгрошів’я в умовах кризи

Економічна криза в Україні, каталізатором якої стала епідемія коронавірусу, призведе до стрімкого зростання безробіття. У більшості українців немає фінансового запасу міцності навіть на найближчий місяць. Тому влада має ухвалювати швидкі і системні рішення для підтримки ринку праці і малозабезпечених громадян.

Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Наша протидія пандемії обов`язково має поєднуватись із нашою протидією економічній кризі. Бо в людей через два-три тижні закінчаться гроші".

Петро Порошенко

Порошенко вважає, що влада мала б подумати про надання тим, хто потребує підтримки, спеціальних субсидій. "Коли людина малозабезпечена може за рахунок цих субсидій держави собі купити харчі і ліки. Це не означає, що потрібно по тисячі доларів роздавати всім. Ні. Звернути увагу на тих, хто на сьогоднішній день потребує цієї допомоги і дати адекватну відповідь", – переконаний Порошенко.

Ще одне критично важливе завдання – захист від безробіття.

"Ми маємо передбачити чіткий пакет заходів підтримки самозайнятих і сфери послуг. Люди не можуть подорожувати, що з готелями, ресторанами, з малими крамницями, з ринками, що з тими мільйонами людей, які мали від цього джерела для існування? На сьогоднішній день вони просто ризикують залишитись без грошей. І сьогодні люди шукають сильну позицію того, хто їх захистить", – зазначив п’ятий президент.

"Ми маємо об’єднатися і продемонструвати, що ми – відповідальні державні діячі, які спрямовують зараз всі свої зусилля для того, щоб захистити людей", – закликав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для забезпечення захистом українських лікарів Фонд Порошенка та корпорація "РОШЕН" закупили 100 тисяч захисних костюмів, які вже надходять в Україну.

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