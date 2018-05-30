Порошенко: активи "Газпрому" почали забирати в трьох країнах Європи

Президент Петро Порошенко заявив, що в трьох країнах Європи почали вилучати активи РАО "Газпром" для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз".

Про це він сказав на зустрічі з главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим, передає прес-служба глави держави.

"Знаю, що ці процеси почалися вже в Швейцарії, в Англії, в Нідерландах. Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України" , - підкреслив він.

Президент зазначив, що мова повинна йти про всі ліквідні активи російського монополіста.

"Друга позиція, щоб мова йшла і про активи, я не виключаю, що включно з акціями "Північного потоку", "Північного потоку-2" і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечать виконання рішень", - додав він.

Порошенко також підкреслив, що небажання "Газпрому" виконувати рішення Стокгольмського арбітражу демонструє ненадійність Росії, як постачальника енергоносіїв.

Андрій Коболєв, зі свого боку, зазначив, що спроби "Газпрому" оскаржити рішення арбітражу не зупиняють його виконання.

Відзначимо, Україна виграла у "Газпрому" позов на суму $ 4,6 млрд, з яких $ 2 млрд були списані в рахунок оплати за газ, поставлений в 2013-2015 роках. При цьому Україна відмовилася включати до суми борг за газ, поставлений до "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня НАК "Нафтогаз України" почав процес стягнення з російського газового монополіста "Газпром" боргу в розмірі 2,6 млрд доларів в зарубіжних судах на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.