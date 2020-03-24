PornHub "подарував" українцям по $10 через карантин: як скористатися

Найбільший порносайт світу PornHub безкоштовно надав жителям всіх країн преміум-акаунти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті PornHub. Відзначається, що преміум-доступ можна отримати до 23 квітня.

"PornHub закликає людей у всьому світі залишатися вдома, щоб згладити криву коронавірусу за рахунок самоізоляції з безкоштовним преміум-доступом", – сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що раніше преміум підписка коштувала $9,99 на місяць (275 грн) або $95,88 на рік (2695 грн).

На тлі пандемії COVID-19 і обмежувальних заходів, введених в різних країнах, PornHub в березні надав преміум-доступ жителям Італії, Франції та Іспанії. Після цього кількість візитів на сайт в цих країнах зросла у кілька разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус станом на ранок 24 березня вразив уже понад 381 тисячі осіб по всьому світу і проник в 180 країн. Особливо активною пандемія виявилася в Європейському Союзі і США, в той час, як в Китаї пішла на спад. В Україні, де офіційно підтверджені 73 випадки зараження і ще сотні під підозрою, ввели обмеження.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!