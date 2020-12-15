Pornhub видалив більшу частину відео: в компанії пояснили причину

Найбільший світовий порносайт Pornhub видалив велику частину відеороликів, які були завантажені користувачами, котрі не пройшли перевірку.

Про це повідомило видання BuzzFeed. З більш 13,5 млн відеороликів 15 грудня на сайті залишилося тільки 2,9 млн.

"У межах нашої політики щодо заборони неперевірених загрузчиків ми тепер також призупинили весь раніше завантажений контент, який не був створений контент-партнерами або учасниками Модельної програми", – сказано в заяві компанії MindGeek, що володіє ресурсом.

Видалення 10 млн відео стало останнім у серії радикальних змін на сайті, які відбулися після скандалу через матеріали щодо сексуального насильства над дітьми (CSAM). Він спалахнув після публікації у New York Times про те, що на сайті було розміщено відео зі зґвалтуванням неповнолітньої дівчинки.

Цей матеріал призвів до початку розслідування з боку представників міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard. Пізніше вони повідомили, що припиняють оброблення платежів для популярного сайту через побоювання, що на ньому може розміщуватися нелегальний контент.

За деякою інформацією, доходи власників порноресурсу впали удвічі, що змусило їх піти на більш радикальні заходи для верифікації контенту.

У Pornhub уточнили, що з початку 2021 року почнуть перевірку всіх відео, які зараз потрапили під заборону. Якщо в роликах не виявлять порушень, вони повернуться на сайт.

Водночас адміністрація ресурсу підкреслила, що платформа стала жертвою атаки супротивників порно.

"Ясно, що Pornhub став мішенню не через нашу політику, а тому, що ми є платформою для дорослих", – сказано в заяві компанії.

Pornhub був запущений в 2007 році і є найвідомішою власністю компанії MindGeek, яка вважається лідером в індустрії для дорослих і володіє безліччю інших сайтів і брендів, таких як Redtube, YouPorn, Brazzers і Reality Kings.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільший порносайт світу PornHub безкоштовно надав жителям всіх країн преміумакаунти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.