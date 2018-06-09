Трудно не понять многих наших читателей, которые утратили любой интерес в хождении по российским информационным ресурсам. Оно и понятно, бродить по этим помойкам, чтобы подхватить какую-то заразу – нет никакого смысла, ведь наша Сеть, в отличие от российской – открыта и каждый волен черпать информацию из любых источников. Но есть отдельные темы, которые можно нарыть только там, например – о газпромовских или роснефтевских фантазиях или подобных вещах. Сейчас мы предлагаем сделать утреннюю пробежку по местам, которые россияне сами себе организовали в виде наглядного пособия, мало рассчитывая на то, что это прочтет кто-то со стороны. Нам же это нужно для того, чтобы применить известный способ построения своей теории: "Методом от противного".

Итак, наша пресса давно и прочно является не нашей и пользователи социальных сетей предлагают помещать в скобки текст (финансируется РФ) после упоминания каждого такого СМИ, зарегистрированного на территории Украины. Тогда сразу понятно, кто и что там вещает. Это было бы тем более полезно, когда в названии такого канала или печатного ресурса встречаются слова: "украинский", "украинская", "киевское" или что-то подобное. Владельцы этих СМИ рядятся в шкуру, чтобы скрыть рога и копыта противника.

В любом случае, большая часть информационного потока имеет умеренно негативный или крайне негативный тон изложения того, что происходит в Украине. При этом, они явно игнорируют очевидные достижения, как таковые, и никогда не упоминают о том, что эти достижения получены страной, ведущей пятый год войну с агрессором и временно утратившей часть своей территории и промышленного потенциала. Почему и зачем они это делают в течение этого года мы узнаем из той информации, которую разрешит раскрыть следователь или во время судебных процессов над самыми веселыми ребятами, у которых дома можно найти балалайки, ватники и банковские документы о счетах в знакомых российских банках.

Но сами россияне дают информацию, через которую невозможно переступить.

Итак еще раз. Украина отражает агрессию страны, имеющей существенно больший военный и экономический потенциал. Кроме того, экономический потенциал противника строится на ресурсах, которых у нас просто нет. Московия живет с экспорта нефти и газа и тем зарабатывает себе средства на поворовать, пожить и повоевать. Не будь этих денежных потоков, Московия не имела бы ни армии, ни возможности и желания повоевать. И напротив, Украина покупает и газ и нефть, соответственно не зарабатывая на этом, а наоборот – тратя на это существенные средства. Если бы в РФ не было нефти и газа и она вынуждена была покупать это за рубежом, то еще не известно, где бы она была и была бы вообще. То есть, исходные данные у нас не просто различные, но диаметрально противоположные и тем не менее, обратимся к небольшому экскурсу в две показательные области экономики.

Первый и основной показатель состояния экономики – процент ее роста, относительно предыдущего периода, чаще всего – года. Эти показатели сигнализируют о скорости роста экономики. Хотя именно в РФ родился термин "отрицательный рост экономики", мы воспользуемся их официальными данными по 2017 году. Скорее всего, там имеют место некоторые подтасовки, но и с ними все выглядит следующим образом. По различным оценкам, экономика РФ в прошлом году выросла на 1,5-2%. Так это трактует источник, на котором мы нашли эти и следующие далее показатели. Сами российские экономисты говорят о том, что такие показатели – крайне низкие и сравнивают их со следующими показателями других стран: "Китай 6,6%, США — 2,9%, Германия — 2,5%, Испания — 2,8% и даже страны бывшего СССР — Украина — 3,1%, Казахстан — 3,2%, Эстония — 3,9%, Латвия — 4%, Грузия — 4,5%". Заметим, в приведенном россиянами перечне стран, кроме Украины никто не ведет оборонительной войны и у всех все нормально с территориальной целостностью.

Второй момент, на который заостряет внимание этот же российский источник, показывает еще более интересную картину. Речь идет об инвестициях в экономику Московии. Один из отчетов российского центробанка, дает данные по инвестициям Китая, с которым Путин объявил дружбу на век и засосы в десна. ЦБ сетует на небольшой масштаб вливаний примерно так: "На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего 4,4 млрд долларов — в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра (163 млрд долларов), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов, и 4 раза меньше, чем из Германии".

Из этого отчета видно, что Китай вполне отдает себе отчет с кем и с чем имеет дело в РФ, а кроме того – видны основные страны – инвесторы. Лидером инвестиций в российскую экономику являлся Кипр. Грубо говоря, речь идет об офшорных компаниях российских миллиардеров, которые показывали свои операции по "оптимизации налогов", как инвестиционную деятельность. Ну и как бонус, ЦБ показал, где россияне окопались глубже всего после Кипра – Германия и Голландия. Собственно говоря, после этого уже отпадают вопросы как по "Северному Потоку 2", так и по расследованию катастрофы МН-17.

То есть Украина, несмотря на войну и все издержки, связанные с ней, показывает достаточно ощутимый рост экономики, недостижимый для РФ. Причем, такие выводы сделали сами россияне, но нашу прикормленную шоблу это не трогает, она декларирует "новый курс" и борется с барыгами. В связи с этим, кажется, что пора заключать контракты с чемодановыми фабриками и готовить новые маршруты общественного транспорта "Чемодан-вокзал-Московия". Если для них там все так сладко, то пускай едут и жрут сладенькое до икоты, "а нам – своє робить".