"Попутного вітру": у Росії зраділи новим санкціям проти України

У Росії заявили, що від заборони на поставки нафти і нафтопродуктів в Україну, для Києва може початися колапс.

Таку заяву зробив російський сенатор Олексій Пушков на своїй сторінці в Twitter.

Він повідомив, що Україна давно прагне розірвати всі відносини з Росією і закуповувати паливо в Європі.

"Що це в Києві заговорили про колапс економіки України після заборони поставок нафти і нафтопродуктів з Росії? Там же давно мріяли все порвати і розірвати з Росією, і все закуповувати в західних країнах. Ось нехай і закуповують. Попутного вітру! А буде колапс, то це вибір Києва", — написав Пушков.

Що це в Києві заговорили про колапс економіки України після заборони поставок нафти і нафтопродуктів з Росії? Там же давно мріяли все порвати і розірвати з Росією і все закуповувати в західних країнах. Ось і нехай закуповують. Попутного вітру! А буде колапс, так це вибір Києва. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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