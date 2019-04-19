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"Попутного вітру": у Росії зраділи новим санкціям проти України

2.4тЧитати матеріал російською

У Росії заявили, що від заборони на поставки нафти і нафтопродуктів в Україну, для Києва може початися колапс.

Таку заяву зробив російський сенатор Олексій Пушков на своїй сторінці в Twitter.

Він повідомив, що Україна давно прагне розірвати всі відносини з Росією і закуповувати паливо в Європі.

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"Що це в Києві заговорили про колапс економіки України після заборони поставок нафти і нафтопродуктів з Росії? Там же давно мріяли все порвати і розірвати з Росією, і все закуповувати в західних країнах. Ось нехай і закуповують. Попутного вітру! А буде колапс, то це вибір Києва", — написав Пушков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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Питон Каа
Питон Каа
Что за ерунда, не обрадовалась этому Россия, просто мы, как старшие братья, преподаем очередной урок патриотизма своим младшим украинским братьям и помогаем им быть более патриотичными, раз у них самих это плохо получается, в основном на словах, а до дела не доходит ибо деньги не пахнут. Вот мы и говорим вам, бандерлоги: "Нельзя мутить бизнес с агрессором, непатриотично это."
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А разве он что то неправильно сказал и Украина не стремится разрывать все отношения с РФ?
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Колобов Макс
Колобов Макс
Самим уже давно пора было прекратить покупать нефтепродукты у чумазых на болотах.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Колобов Макс, и газ давно перекрыть надо
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