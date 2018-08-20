Популярний український канал змінив керівництво: виплив зв'язок із кумом Путіна

Новий генпродюсер телеканалу "112 Україна", якого призначили після зміни власника, пов'язаний із кумом президента Росії Віктором Медедчуком.

Як повідомляється у розслідуванні програми "Схеми", у квітні 2018 року 99% власності каналу перейшли у належність швейцарській фірмі АТ "Плірофорієс АГ". Нею володіє громадянин Німеччини Едуард Катц.

"Зате на справжнього власника вказує новий менеджмент, який прийшов на канал цього літа і має тісні зв'язки з політичною силою Віктора Медведчука", - заявляють журналісти.

Зазначається, що Катц проживає в маленькому селищі Кюнцелль у центральній частині Німеччини. За інформацією журналістів, у його сім'ї є тільки один бізнес - фірма Exclusive Cars Katz, що продає старі автомобілі. Зараз на її сайті представлені 13 автомобілів середньою вартістю в 40 тис. доларів.

"Важко уявити, як з цього бізнесу можна було б придбати український телеканал... Про стиль життя німецького подружжя можна скласти уявлення за їхніми публікаціями у соцмережах", - йдеться у розслідуванні.

Сам Катц перестав відповідати на дзвінки та повідомлення журналістів з приводу його угоди. Водночас видання стверджує, що знайшло "конкретні свідчення, які вказують на зв'язок телеканалу "112 Україна" з лідером проросійської організації "Український вибір" Віктором Медведчуком.

Йдеться про нового генерального продюсера, 30-річного Артема Марчевського. Телеканал повідомив про його призначення на початку червня. Марчевський у 2015 році балотувався до Київської міськради від партії "Право народу". Очолював її Віктор Чорний. Він претендував на посаду міського голови.

"Публікації та фотографії групи у мережі Facebook партії "Право народу", яку досі адмініструє сам Віктор Чорний, натякають на те, хто є справжнім політичним лідером для цієї сили", - пишуть журналісти.

Зазначається, що Чорний у 2013 році від імені "Українського вибору", очолюваного Медведчуком, висловлювався про необхідність референдуму щодо підтримки вступу України до тогочасного Митного союзу під егідою Росії.

Крім того, Чорний - віце-президент Федерації бойового самбо в Україні. Її почесним президентом є кум Володимира Путіна.

Чорний також очолює "Детективне охоронне агентство "Шторм". За даними видання, саме на цю фірму зареєстровані автомобілі, якими користуються охоронці Віктора Медведчука. Новий генпродюсер свій зв'язок з ним коментувати не став.

При цьому журналісти вказують, що в "Українському виборі" проігнорували прохання прокоментувати інформацію про зв'язок Медведчука з телеканалом. Сам політик публічно відкинув свій зв'язок зі "112 Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Медведчук прийняв запрошення вступити до партії "За життя" і очолити напрямок з "відновлення миру" із Росією.

Після цього українці в соцмережах жорстко пройшлися по "союзу" Медведчука і Рабиновича.

Нагадаємо, раніше Медведчук закликав Україну до прямих переговорів з терористами "Л/ДНР".