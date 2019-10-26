Поправка Геруса, що дозволила імпорт електроенергії з РФ, є державним злочином – Кучеренко

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, який з порушеннями регламентних норм проштовхнув поправку щодо відновлення імпорту електроенергії з Росії, здійснив державний злочин.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Депутат нагадав, що голова енергетичного парламентського комітету Андрій Герус проштовхнув поправку, яка дозволила імпорт електроенергії з РФ, до непрофільного законопроекту та з грубим порушенням регламентних норм. Доленосне для країни рішення було ухвалене шляхом маніпуляцій та порушень, і спричинить серйозні негативні наслідки, зокрема ускладнить євроінтеграцію України та може призвести до скасування міжнародних санкцій проти Росії.

"Це доленосне рішення. Воно в першу чергу стосується нашого вибору тектонічного. Або ми йдемо в європейську інтеграцію, або ми повертаємося до паралельної роботи з Росією, і це взагалі зводить нанівець усе. Це тектонічне питання. Бо ми ж не можемо їхати в Брюссель, вимагати від них санкцій, і з іншого боку купувати електроенергію у країни-агресора", – заявив Кучеренко.

Він повідомив, що вже є негативна реакція з боку міжнародних партнерів України, зокрема Європейського енергоспівтовариства на імпорт електроенергії з РФ, адже це ставить під питання виконання Україною зобов’язання щодо інтеграції у 2023 році вітчизняної енергосистеми з європейською. Та наголосив, що вважає дії Андрія Геруса державним злочином.

"Є відповідна реакція Європейського енергетичного співтовариства, пан Копач, який сказав, що і те ви неправильно зробили, і нова правка Геруса, яку він протягнув на виправлення цієї правки, так само абсолютно протирічить нашим документам, які підписали. Ні, вони намагаються проштовхнути. Бо ціна питання, я думаю, пару мільярдів, так точно гривень у цьому є. І в мене тоді питання, а хто бенефіціар цих пару мільярдів? Я одразу хочу сказати: я буду доводити, що ця маніпуляція і махінація по суті є державним злочином", – заявив Кучеренко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази – з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія використовуватиме його для політичного тиску на Київ. А також вважають, що це загальмує євроінтеграцію України.

Раніше голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач заявив, що українська влада не оцінила ризики та загрози енергобезпеці країни внаслідок відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус демонстративно покинув студію ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера. Нардеп від партії "Слуга народу" пояснив це "робочою зустріччю", яка повинна була відбутися в п'ятницю пізно ввечері.

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