Поправка Геруса позбавила роботи 3,5 тисячі енергетиків і шахтарів

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який став можливим завдяки поправці керівника парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса, призвів до того, що 3537 робочих місць на вугільних шахтах, збагачувальних фабриках і теплоелектростанціях виявилися незатребуваними.

Про це повідомила директор з комунікацій "ДТЕК Енерго" Ірина Мілютіна на своїй сторінці у Facebook.

"Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі за ІІ півріччя склав 1142 млн кВт-год. Оскільки виробникам з України не дозволено постачати електроенергію до Білорусі і РФ, то на цю величину має бути скорочено виробництво на ТЕС всередині України", - зазначила Мілютіна.

За інформацією Мілютіної, імпорт з Росії і Білорусі у другому півріччі 2019 року більш ніж удвічі перевищив виробництво електроенергії на Криворізькій ТЕС, де працюють 1470 співробітників.

"Що таке 1142 млн кВт-год за півроку? Для порівняння наведемо відпуск електроенергії за 2 півріччя 2019 р: Криворізька ТЕС 513 млн кВт-год (1470 співробітників), Луганська ТЕС 624 млн кВт-год (1340 співробітників), Придніпровська ТЕС 710 млн кВт -год (1320 співробітників), Добротвірська ТЕС 954 млн кВт-год (1250 співробітників). Тобто фактично за "законами Геруса" шляхом одностороннього імпорту електроенергії незатребуваними виявилися 1500 робочих місць на ТЕС", - зазначає Мілютіна.

Також імпортовані з РФ і Білорусі 1142 млн кВт-год еквівалентні приблизно 550 тис. тонн вугілля. Засередньої продуктивності 270 тонн на людину це зробило незатребуваними ще 2037 робочих місць на шахтах і центральних збагачувальних фабриках, відзначає директор з комунікацій "ДТЕК Енерго".

"У сумі отримуємо 1500 плюс 2037 - 3537 робочих місць. Це реальні цифри. Коли Герус говорить, що імпорт - це конкуренція, то у випадку з РФ і Білоруссю ніякої конкуренції немає, є односторонні поставки з негативним ефектом для робочих місць всередині України", - повідомила Мілютіна.

"Навіть найзагальніші підрахунки вказують на катастрофічні збитки, яких завдали Україні необдумані (або, що гірше - усвідомлені) дії лобістів імпорту електроенергії", - підсумувала директор з комунікацій "ДТЕК Енерго".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що комерційний імпорт електроенергії з Росії вперше після чотирирічної перерви відновився після внесення поправки до ухваленого 18 вересня Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член цього комітету Олексій Кучеренко стверджував, що поправка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був ухвалений законопроект № 2233, згідно якого імпорт електроенергії з РФ обмежується для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрідобовий ринок", тоді як поставки на ціноутворюючий ринок "на добу вперед" залишили для Росії повністю відкритими. Крім того, законопроектом № 2233 Кабміну надано право у будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії за" двосторонніми договорами" і на "внутрідобовий ринок".

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