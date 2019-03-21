Мільйону українців загрожує відключення води: що про це відомо

Низка українських водоканалів через борги за електрику можуть із 1 квітня припинити постачання води споживачам. Якщо проблема не буде вирішена, без води залишаться більше мільйона людей.

Про це розповіла в ефірі ObozTV віце-президент Асоціації водоканалів Ольга Бабій. За її словами, під загрозою масових відключень опинилися, зокрема, жителі Донецької та Дніпропетровської областей.

На запитання, хто може залишитися без водопостачання, Бабій відповіла: "Вода Донбасу" – це Донецька область, "Аульський водовід" – 50% Дніпропетровської області, "Кривбасводопостачання" – це майже весь Кривий Ріг. Досить велика кількість населення, більше мільйона, думаю".

Експерт нагадала, що 48 водоканалів України після запровадження закону про ринок роздрібної електроенергії не змогли укласти на вільному ринку контракти з енергопостачальниками та перейшли на "постачальника останньої надії" – компанію "Інтеренерго".

"Вони не змогли укласти ці контракти, тому що мали великі борги за попередні періоди, і Нацкомісія з 1 січня не встановила їм нові тарифи, які б дозволяли платити за електроенергію. Це такі великі підприємства як "Вода Донбасу", "Кривбасводопостачання", "Аульський водовід", – пояснила вона.

За словами експерта, передбачено, що через 90 днів після набуття чинності закону, "постачальник останньої надії" припиняє свою діяльність, і водоканал повинен укласти договір на вільному ринку.

"З цими водоканалами ніхто не підписує договори, тому що через свою економічну неплатоспроможність вони не можуть на вільному ринку платити за спожиту електроенергію, у них економічно необґрунтовані тарифи", – констатувала вона.

Бабій зазначила, що споживачам залишається чекати, поки Кабінет міністрів врегулює проблему разом із Національною комісією ринку комунальних послуг. Тоді водоканали зможуть укласти договори, почнуть споживати електроенергію і постачати воду.

"Будемо сподіватися, що за тиждень вони впораються з ситуацією. Якщо ні – будемо без електрики і без води", – завершила експерт.

nashemisto.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні після набуття чинності нового закону про ринок електроенергії понад 1,3 тис. підприємств можуть залишитися без електроенергії. Серед них – водоканали, підприємства оборони, комунальний транспорт.

За експертними оцінками, тільки за 2018 рік загальна заборгованість українських споживачів за постачання електроенергії зросла з 28 до 33 млрд грн.

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