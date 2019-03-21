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Мільйону українців загрожує відключення води: що про це відомо

1.7тЧитати матеріал російською

Низка українських водоканалів через борги за електрику можуть із 1 квітня припинити постачання води споживачам. Якщо проблема не буде вирішена, без води залишаться більше мільйона людей.

Про це розповіла в ефірі ObozTV віце-президент Асоціації водоканалів Ольга Бабій. За її словами, під загрозою масових відключень опинилися, зокрема, жителі Донецької та Дніпропетровської областей.

На запитання, хто може залишитися без водопостачання, Бабій відповіла: "Вода Донбасу" – це Донецька область, "Аульський водовід" – 50% Дніпропетровської області, "Кривбасводопостачання" – це майже весь Кривий Ріг. Досить велика кількість населення, більше мільйона, думаю".

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Експерт нагадала, що 48 водоканалів України після запровадження закону про ринок роздрібної електроенергії не змогли укласти на вільному ринку контракти з енергопостачальниками та перейшли на "постачальника останньої надії" – компанію "Інтеренерго".

"Вони не змогли укласти ці контракти, тому що мали великі борги за попередні періоди, і Нацкомісія з 1 січня не встановила їм нові тарифи, які б дозволяли платити за електроенергію. Це такі великі підприємства як "Вода Донбасу", "Кривбасводопостачання", "Аульський водовід", – пояснила вона.

За словами експерта, передбачено, що через 90 днів після набуття чинності закону, "постачальник останньої надії" припиняє свою діяльність, і водоканал повинен укласти договір на вільному ринку.

"З цими водоканалами ніхто не підписує договори, тому що через свою економічну неплатоспроможність вони не можуть на вільному ринку платити за спожиту електроенергію, у них економічно необґрунтовані тарифи", – констатувала вона.

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Бабій зазначила, що споживачам залишається чекати, поки Кабінет міністрів врегулює проблему разом із Національною комісією ринку комунальних послуг. Тоді водоканали зможуть укласти договори, почнуть споживати електроенергію і постачати воду.

"Будемо сподіватися, що за тиждень вони впораються з ситуацією. Якщо ні – будемо без електрики і без води", – завершила експерт.

Мільйону українців загрожує відключення води: що про це відомо

nashemisto.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVТарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Ольга Бабій
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Бугагага. Це эуропа ж:-) Мало вам эпидемии кори, теперь еще и вшей плодить будете.
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