Понад чверть українців перебуває за межею бідності, – Денісова

Понад чверть усього населення України перебуває за межею бідності.

Про це повідомила уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова на Соціальному форумі Ради ООН в Женеві, передає пресслужба омбудсменки. Вона повідомила, що прожитковий мінімум в Україні становить близько 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата в країні – 176 доларів.

"Незважаючи на збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працівників. За оцінками експертів, кожному третьому працівнику не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості", – зазначила Денісова.

За її словами, в Україні на 24% зросла заборгованість із виплати зарплат, зараз борг становить 200 млн доларів.

Крім того, Денісова наголосила, що незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

"Через збройний конфлікт на сході України понад 1,5 мільйона українських громадян із метою збереження життя змушені були покинути рідні домівки. Особливої уваги потребує питання забезпечення їх житлом", – зазначила омбудсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у доповіді ООН попередили, що зростання бідності в усьому світі, спричинене пандемією коронавірусу, ще тільки набирає обертів, і найгірше попереду.

Міністерство соціальної політики підтримало законопроєкт №2683 про запуск накопичувальних пенсій, його пропонують використовувати як основу для нової реформи. Крім того, у відомстві спільно з профільним комітетом Верховної Ради позначили головні нововведення, які чекають пенсіонерів у 2021 році.