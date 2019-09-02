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2 вересня • оновлено в 14:30
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Понад 60 млрд: Україна рекордно збільшила залишок грошей у казні

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В Україні залишок коштів на єдиному казначейському рахунку встановив новий рекорд – 61,8 млрд гривень.

Зокрема, залишок коштів у держскарбниці за підсумками серпня збільшився на 26,3% (48,97 млрд гривень), повідомляють "Українські новини".

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році був 8,2 млрд гривень (станом на 1 березня).

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Згідно з даними Державної казначейської служби, в 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,1 млрд до 9,9 млрд гривень.

Водночас у 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,3 млрд до 5,1 млрд гривень.

Понад 60 млрд: Україна рекордно збільшила залишок грошей у казні

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів.

Так, за підсумками 2018 року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж у попередній рік.

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Місце
Україна
Тег
Державна служба статистики України
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