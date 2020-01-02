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2 січня • оновлено в 13:30
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Понад 55 млрд: українці різко збільшили борги за комуналку

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В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

Загалом за звітний місяць українці сплатили за комуналку 7,4 млрд грн, що склало 48,5% нарахованої за цей час суми. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За постачання електроенергії було сплачено 3,2 млрд грн – 115,6% нарахувань завдяки погашенню заборгованостей попередніх періодів.

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Найбільш високий рівень оплати житлово-комунальних послуг зафіксовано в Чернівецькій (71,9% суми нарахувань), Закарпатській (67%) і Волинській (64,7%) областях.

Найнижчий рівень оплати – в Донецькій, Луганській, Сумській та Полтавській областях (36-42% суми нарахувань).

Середні нарахування за комуналку в країні на одну особу становили 2044 грн.

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, ввела гарантовані стандарти якості послуг із електропостачання та компенсації споживачам за їх недотримання.

Порядок надання компенсації затверджено постановою №375, вона набула чинності 24 жовтня 2018 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
ЖКХ
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Нет денег .... Государство которое не думает о стариках предреченр на погибель как государство ..... Пенсионная реформа - фуфло В этой стране должна быть первая банковская реформа ...потом пенсионная
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Pavlov Pavel, не зря пирожки на майдане раздавал штатовский посол )))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Дикинис Марина, О каком государстве речь? Если об Украине, то это сейчас колония, полностью управляемая и разграбляемая западом.
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