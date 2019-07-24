Понад 500 млн: на Луганщині порахували компенсацію жителям через "ЛНР"

У Луганській області в результаті бойових дій було зруйновано 461 об'єкт нерухомості.

"Станом на 1 липня кількість зруйнованих під час проведення антитерористичної операції, ООС на території Луганської області квартир і приватних будинків, мешканці яких потребують компенсації, складає 461 об'єкт", – повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Луганської ОДА Віталій Сурай у коментарі УНН.

За його словами, власники таких об'єктів претендують на компенсацію на загальну суму понад 519 млн гривень.

"За показником опосередкованої вартості спорудження житла у Луганській області компенсація за ці руйнування має скласти 519 млн гривень", – резюмував Сурай.

У Луганській області в результаті бойових дій було зруйновано 461 об'єкт нерухомості

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської (Луганська обл.), якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

"Ми чекатимемо тиждень, максимум – 8 днів, якщо не побачимо демонтаж з того боку, то почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", – сказав він.

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