Понад 470 тисяч грн: в Україні підвищили штрафи для роботодавців

В Україні з 1 січня 2020 року підвищили штрафи для роботодавців за порушення законодавства про працю. Нові суми санкцій опублікувала Державна фіскальна служба.

За вчинення перешкод при проведенні перевірки з питань виявлення порушень у частині законодавства про працю накладатиметься штраф у розмірі 472,3 тисячі гривень. Про це повідомляє "Вісник" ДФС.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення контракту штрафуватимуть на 141,7 тисячі гривень.

Аналогічні санкції діятимуть також за:

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

За порушення термінів виплати заробітної плати працівникам більш, ніж на один місяць, виплату їх не в повному обсязі штрафуватимуть на 14,2 тисячі гривень.

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці штрафуватимуть на 47,2 тисячі гривень.

Аналогічні санкції чекатимуть за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, котрі залучаються до військової служби.

В Україні підвищили штрафні санкції для роботодавців за порушення законодавства про працю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше монобільшість Верховної Ради (фракція "Слуга народу" віддала 226 голосів "за") підтримала в першому читанні законопроєкт №2172 про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Документ передбачає, що штрафи для компаній виростуть вдесятеро, однак перевірок має поменшати.

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