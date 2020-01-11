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11 січня • оновлено в 04:48
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Понад $140 тисяч на рік: названо найбільш високооплачувані професії у 2020 році

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Робота в галузі штучного інтелекту є однією із найбільших кар'єрних можливостей у 2020 році.

Середня зарплата фахівців цієї галузі становить $136 000 на рік, а попит на них збільшується на 74% щорічно. Про це повідомляє CNBC із посиланням на дослідження порталу для пошуку роботи та працівників LinkedIn.

Вакансії в основному зосереджені в Сан-Франциско, Нью-Йорку, Бостоні, Сіетлі та Лос-Анджелесі.

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На 2 тисячі щорічно: Милованов пообіцяв різке зростання зарплат українців

При цьому лідируючими за рівнем заробітку залишаються вузькоспрямовані фахівці сфери IT:

  • Інженери з робототехніки – +40% щорічного зростання попиту останні 5 років. Середньорічна зарплата – $85 000.

  • Фахівці з даними – попит +37% щорічно, середня зарплата – $143 000.

  • Фулстек програмісти – попит + 35% в рік, середня зарплата – $82 000.

  • SR-інженери – попит + 34% щорічно, середня зарплата – $130 000.

  • Customer success менеджери – попит +34% щорічно, середня зарплата – $90 000.

  • Дата-інженери – попит +33% щорічно, середня зарплата – $100 000.

Робота в галузі штучного інтелекту є однією із найбільших кар'єрних можливостей у 2020 році

Робота в галузі штучного інтелекту є однією із найбільших кар'єрних можливостей у 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

  • 12 497 гривень у 2020 році;

  • 14 187 гривень у 2021 році;

  • 16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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Автор
Віктор Калиненко
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Самая высокооплачиваемая это мойка панских унитазов.
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Он Алекс
Он Алекс
Нуланд Печеньки, когда унитазы сворованные с украинских кораблей вернёте ? Чмошница ты ватная
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