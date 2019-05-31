Понад $10 тисяч на рік: багатодітна мати розкрила ефективний спосіб економити на їжі

Жителька Нової Зеландії Туї Марама Кінан за рік зуміла заощадити понад 16 тисяч новозеландських доларів (10,4 тисячі доларів США) на їжі.

Жінка почала полювати разом зі своїм чоловіком і повністю перестала купувати м'ясо, рибу і м'ясні продукти в магазинах, повідомляє "Лента.ру".

Кінан зазначила, що змушена готувати для чоловіка і п'ятьох дочок. У якийсь момент вона зрозуміла, що витрачає на м'ясо занадто багато. Після чого жінка навчилася відстежувати і вбивати дичину, а також зберігати й обробляти м'ясо.

"Ми витрачаємо два долари на кулю, яка принесе нам м'яса на 600 доларів", – наголосила новозеландка.

Іноді Кінан бере з собою дочок, і вони встановлюють пастки на посумів. М'ясо гризунів продають на корм домашнім тваринам.

Якщо сім'я не встигає доїсти м'ясо, новозеландка вимінювала його у друзів і родичів на овочі, горіхи і мед.

За рік на їжі вдалося заощадити більше 10 тисяч доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні незабаром вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"У травні найсильніше знижуються ціни, тому що збільшується пропозиція вітчизняної продукції. Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але в травні майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман

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