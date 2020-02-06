Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва склав 1,041 млн гривень.

Водночас виплата щомісячних премій повинна відбуватися згідно з колективним договором. Про це йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку та торгівлі, передають "Українські новини".

Також Коболєву нараховуються та виплачуються обов'язкові гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені трудовим законодавством.

"Сторони підтверджують, що в суми виплат, які здійснюються за цим контрактом, включені всі суми заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (разом із надбавками, доплатами, преміями, винагородами тощо), які мають бути сплачені на користь керівника згідно з умовами колективного договору компанії, що діє на дату проведення виплат", – йдеться в умовах контракту.

Крім того, главі НАК "Нафтогаз України" разом зі щорічною відпусткою один раз на рік виплачується матеріальна допомога на оздоровлення.

Коболєву за контрактом щороку надається 31-денна відпустка. Тобто з 12 місяців у році він може працювати тільки 11 місяців.

Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва склав 1,041 млн гривень "Українські новини"

Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва склав 1,041 млн гривень "Українські новини"

Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва склав 1,041 млн гривень "Українські новини"

Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва склав 1,041 млн гривень

Як писав OBOZREVATEL:

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