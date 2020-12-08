ПОН заявив про регулярні порушення на ринку газу

Із жовтня 2020 року постачальник "останньої надії" (ПОН) зафіксував кілька випадків, коли в реєстрі ПОН однакова кількість клієнтів з одного регіону з’являлася та зникала протягом 1-3 днів.

Як розповіли у пресслужбі ДК "Нафтогаз України", такі випадки зафіксовано на території ліцензійної діяльності операторів ГРМ: "Гадячгаз" (приблизно 21 тис. клієнтів), "Кременчукгаз" (приблизно 140 тис. клієнтів), "Мелітопольгаз" (приблизно 74 тис. клієнтів).

Це може свідчити про те, що окремі постачальники газу, які вчасно не змогли забезпечити своїх клієнтів газом, у незаконний спосіб і без відома й волі споживачів повертали їх до себе.

З огляду на це ПОН надсилає скарги до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням перевірити законність дій постачальників природного газу, які не змогли виконати свої зобов’язання з постачання на зазначених територіях.

Підставою для скарг до НКРЕКП є сумніви, що зазначені постачальники за 1-3 дні можуть виконати необхідні норми Правил постачання природного газу та зібрати відповідні заяви про приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (далі – Заява) у всіх клієнтів, які повернулися до них на обслуговування. Саме наявність Заяви, підписаної споживачем, є підставою для його виведення з реєстру ПОН та внесення до реєстру будь-якого іншого постачальника газу.

Нині НКРЕКП вже провела перевірку дій ТОВ "Смарт газ систем", яка не змогла забезпечити газом приблизно 74 тис. клієнтів на території діяльності "Мелітопільгазу", але протягом кількох днів жовтня 2020 року все одно повернула їх усіх до себе на обслуговування. НКРЕКП має оприлюднити результати зазначеної перевірки найближчим часом.

Також ПОН звертає увагу, що ТОВ "Кременчукгаз-постачання" поширює недостовірну інформацію щодо роботи постачальника "останньої надії". Зокрема, на своєму офіційному вебсайті компанія розмістила оголошення, у якому зазначено, що "Кременчукгаз-постачання" впродовж трьох календарних днів жовтня "з технічних причин" не здійснювало постачання газу населення.

В оголошенні для клієнтів ТОВ "Кременчукгаз-постачання" наголосив, що й надалі залишається постачальником для клієнтів, які потрапили в реєстр ПОН "продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до положень чинних державних нормативних документів".

З огляду на це повідомлення ПОН також звертається до НКРЕКП з проханням перевірити, чи з дотриманням Правил постачання природного газу "Кременчукгаз-постачання" повернуло собі клієнтів, які перебували на ПОН.

Також ПОН звертається до НКРЕКП з проханням дати оцінку та вжити заходів через ще одну заяву від "Кременчукгаз-постачання" щодо оплати послуг ПОН. Зокрема, "Кременчукгаз-постачання" довів до відома клієнтів, які перебували на ПОН, що вони можуть не "турбуватися щодо оплати за природний газ – компанія розв'яже всі питання. За довідками звертайтесь до нас".

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року припинено покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу населенню. Це означає, що єдиної ціни на газ більше немає, кожен постачальник самостійно визначає ціни на блакитне паливо. На газовому ринку також працює постачальник "останньої надії", який забезпечує газом споживачів, що раптово втратили постачальника газу. До 2023 року роль ПОН виконує ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"".