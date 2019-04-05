"Помруть від холоду": мережа висміяла виправдання масової бідності в Росії

Федеральна служба державної статистики Росії повідомила, що незважаючи на те, що третина росіян не може дозволити собі купівлю взуття, ситуація у країні в 2018 році покращилася порівняно з 2016 роком.
Кількість тих, хто з великими труднощами може "звести кінці з кінцями" при купівлі найнеобхіднішого, зменшилася з 17,4 до 14,6%, а кількість домогосподарств, у всіх членів яких є можливість купувати дві пари зручного і придатного по сезону взуття щорічно, зросла з 50,3 до 63,8%, повідомляє РБК.
Відповідні заяви Росстату висміяли користувачі мережі.
"Сенс їх зводиться до того, що є ще окремі несвідомі росіяни, які вважають, що їм, крім Криму та величі наддержави, потрібні ще їжа й одяг. Безумовно, кількість таких відщепенців буде скорочуватися", – пише блогер Проф. Преображенський.
"Знову масові розстріли? Нарешті", – іронізує Алехандро Кастро.
"Ні, від голоду помруть. Або від холоду, грошей на одяг теж немає", – зазначив Дмитро Анкапський.
"Не переймайтеся, скоро літо! Можна і личаків утеплених наплести і наваляти валянок без утеплення", – підсумувала Людмила.
Росстат дав роз'яснення.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) 3 квітня 2019 р
Сенс їх зводиться до того, що є ще окремі несвідомі росіяни, які вважають, що їм, крім Криму та величі наддержави, потрібні ще їжа і одяг.
Безумовно, число таких відщепенців буде скорочуватися.
Оооо, знову масові розстріли? ..)) нарешті 😌- Алехандро Кастро (@Good_Dictator) 3 квітня 2019 р
Ні, від голоду помруть. Або від холоду, грошей на одяг теж немає.- Анкапскій Дмитро (@DmitryDavis) 3 квітня 2019 р
Чи не морочитися, скоро літо! Можна і Личаків утеплених наплести і наваляти Валянок без утеплення! !!! pic.twitter.com/bzxJtZIk8u- Людмила (@ e9eSdVgHWHszZwd) 4 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії понад 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а в 5,8% населення система каналізації відсутня.
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