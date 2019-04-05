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"Помруть від холоду": мережа висміяла виправдання масової бідності в Росії

2.1тЧитати матеріал російською

Федеральна служба державної статистики Росії повідомила, що незважаючи на те, що третина росіян не може дозволити собі купівлю взуття, ситуація у країні в 2018 році покращилася порівняно з 2016 роком.

Кількість тих, хто з великими труднощами може "звести кінці з кінцями" при купівлі найнеобхіднішого, зменшилася з 17,4 до 14,6%, а кількість домогосподарств, у всіх членів яких є можливість купувати дві пари зручного і придатного по сезону взуття щорічно, зросла з 50,3 до 63,8%, повідомляє РБК.

Відповідні заяви Росстату висміяли користувачі мережі.

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"Сенс їх зводиться до того, що є ще окремі несвідомі росіяни, які вважають, що їм, крім Криму та величі наддержави, потрібні ще їжа й одяг. Безумовно, кількість таких відщепенців буде скорочуватися", – пише блогер Проф. Преображенський.

"Знову масові розстріли? Нарешті", – іронізує Алехандро Кастро.

"Ні, від голоду помруть. Або від холоду, грошей на одяг теж немає", – зазначив Дмитро Анкапський.

"Не переймайтеся, скоро літо! Можна і личаків утеплених наплести і наваляти валянок без утеплення", – підсумувала Людмила.

"Помруть від холоду": мережа висміяла виправдання масової бідності в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії понад 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а в 5,8% населення система каналізації відсутня.

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Если мы...бедны ..то вы супербедны))))))Россияне никуда не ездят на заработки)))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Статистика, это такая своеобразная вещь. Мне в целом не понять, почему у украинцев такой трепетный интерес к системе канализации в России? Ладно, с маленькими деревнями и так все понятно, центральной канализации там нет. А наличие септиков и благоустройства зависит от самих жителей, а люди все разные. В окно у меня вид на котеджный район. Который не стал подключаться к центральной канализации. Не знаю, может от бедности? Там домики скромные, от 150 тысяч до миллиона. Долларов. Они скромненько, построили отдельный коллектор, скважину, подстанцию. Сволочи. Это ж они еще и попортили статистику по подключению домохозяйств к воде и наличию электроэнергии! Короче, вот смотрю я на них, и как то совсем не впечатляюсь печалью данной статьи, что мол аж 20% домохозяйств без центральной канализации... Статистика, она такая статистика...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Главное,шо бы заробитчане-нерабы этим русским нищебродам дачи недорого строили,да общественные туалеты,вместо таджиков убирали. А лапти-это здорово. В одном европейском бантустане, селюкскую быдло-вышиванку в парламент одевают, даже целый культ колхозной рубахе придумали,и ничего.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Из Мордора Вальдемар, я тоже бояры с утра накачу под квашенный ягель-на капусту грошей не хватает. А братья-украинцы,наверное в Париж по безвизу полетят,на утреннюю каву
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Из Мордора Вальдемар, да и я вот жуя сусликов ..прилетел на днях с Въетнама и Малайзии...там на плчже олни сусликопоедатели....украинских салоедов просто нет...ни одного...наверно все в Польше унитазы драят
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