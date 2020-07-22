Помпео після попередження щодо 'Північного потоку-2' прибув у Данію

Помпео прибув у Данію через "Північний потік-2". Фото: колаж Обозревателя

Держсекретар США Майк Помпео прибув у Данію, де він збирається обговорити російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомляє видання RFE/RL. Данія – друга зупинка під час нинішнього візиту Помпео в Європу. Він проведе зустріч із прем'єр-міністром Метте Фредеріксеном у Копенгагені.

Ймовірно, розмова буде про те, що 6 липня Данія дозволила Росії закінчити будівництво газопроводу в її територіальних водах.

Європейські судна, що прокладають трубопровід "Північний потік-2", припинили роботу в грудні після першого раунду американських санкцій, які конкретно було спрямовано на їхню діяльність.

Росія прагне завершити будівництво проєкту "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90 %. Зараз Москва сподівається завершити проєкт за допомогою своїх власних кораблів.

21 липня стало відомо, що палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній-учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Він додав, що це може стати "недвозначним попередженням" компаніям, які надають допомогу російським проєктам. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США використовують політичний тиск із метою нечесної конкуренції.

Пізніше з'явилася й реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше й Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

Проти таких заходів США виступили і в ЄС.