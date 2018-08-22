"Помийна яма!" У Криму жахнулися наслідками "русского міра"

В анексованому Росією Криму місцеві жителі стали масово скаржитися на ту розруху, яка наступила на півострові після окупації.

На одному з кримських форумів користувачі обговорили, як у гірший бік змінилася Ялта. На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец у Twitter.

"Крим. Немає межі досконалості "русского міра", в який продовжує занурюватися окупована Ялта, приводячи в жах тих, хто пам'ятає місто зовсім іншим", - написав він.

Також до повідомлення він прикріпив скріншот, на якому видно, що багато жителів визнали той факт, що місто вже не таке, як було раніше.

"Що сталося з Ялтою за два роки - це тихий жах. Одним словом, на мій погляд, помийна яма", "Це точно, бруд всюди", "Те, що місто засрали - це факт. Один суцільний смітник", "Одні серуни всюди", "Ялта вже не та... на жаль", "Путінщина влізла - тому і срач", - відзначили в коментарях.

Крим. Немає межі досконалості "русского мира", в який продовжує занурюватися окупована Ялта, приводячи в жах тих, хто пам'ятає місто зовсім іншим pic.twitter.com/3O3MX5cfs7 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 21 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".