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"Помийна яма!" У Криму жахнулися наслідками "русского міра"

1.5тЧитати новину російською

В анексованому Росією Криму місцеві жителі стали масово скаржитися на ту розруху, яка наступила на півострові після окупації.

На одному з кримських форумів користувачі обговорили, як у гірший бік змінилася Ялта. На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец у Twitter.

"Крим. Немає межі досконалості "русского міра", в який продовжує занурюватися окупована Ялта, приводячи в жах тих, хто пам'ятає місто зовсім іншим", - написав він.

Також до повідомлення він прикріпив скріншот, на якому видно, що багато жителів визнали той факт, що місто вже не таке, як було раніше.

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"Що сталося з Ялтою за два роки - це тихий жах. Одним словом, на мій погляд, помийна яма", "Це точно, бруд всюди", "Те, що місто засрали - це факт. Один суцільний смітник", "Одні серуни всюди", "Ялта вже не та... на жаль", "Путінщина влізла - тому і срач", - відзначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
КримсоцмережіРосіяросіяни
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Пигин Макс
Пигин Макс
Россия в Симферополе построила новый аэропорт, по всему Крыму восстанавливает дороги и всю инфраструктуру. За 26 лет украинской оккупации, хохлы превратили Крым в помойную яму. У нас теперь очень много работы, что бы всё это восстановить. Но мы всё сделаем, мы же не привыкли скакать, мы привыкли работать.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойная яма это ваш киев и львов)
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