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25 жовтня • оновлено в 07:50
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Помічена ознака швидкого падіння Кримського моста: з'явилися фото

3.1т Читати матеріал російською

У мережі помітили дивний рух по Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів Крим з Росією.

"Два склади пішли в напрямку Керчі, а потім пішли в напрямку Тамані. Поки не впав", – йдеться в повідомленні RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

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Зв'язали даний маневр з тим, що Росія перенесла запуск залізничного сполучення по Кримському мосту з грудня 2019 року на червень 2020 року. За словами експертів, місяць тому там обвалився тунель з боку Керчі, що зробило запуск поїздів неможливим.

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста

RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста

RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста

RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити по ньому.

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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Журношлюшкам обоза нечего писать, это третья статья на обозе за последние два дня про падение крымского моста. Причём когда конечно же ничего не упадёт, никто не извинится.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что же, лишний раз доказывает убогость х0хлятской нации.----------- "ТАСС, 23 октября. Испытания тяжелой нагрузкой железнодорожных конструкций проводят строители Крымского моста. На железнодорожных участках работают тяжелые технические составы, состоящие из локомотива и 23 вагонов-хoпперов со щебнем суммарным весом 2,4 тыс. тонны. Составы перемещаются по разным схемам-сценариям, а датчики и приборы - инклинометры, тензометры и акселерометры - фиксируют состояние пролетных строений и опор."
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Putin Serjio
Putin Serjio
Пигин Макс, кому ты объясняешь? Сейчас ещё Медовар подтянется
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