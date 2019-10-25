Помічена ознака швидкого падіння Кримського моста: з'явилися фото

У мережі помітили дивний рух по Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів Крим з Росією.

"Два склади пішли в напрямку Керчі, а потім пішли в напрямку Тамані. Поки не впав", – йдеться в повідомленні RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

Зв'язали даний маневр з тим, що Росія перенесла запуск залізничного сполучення по Кримському мосту з грудня 2019 року на червень 2020 року. За словами експертів, місяць тому там обвалився тунель з боку Керчі, що зробило запуск поїздів неможливим.

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

У мережі помітили ознака швидкого падіння Кримського моста RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

Два складу пішли в напрямку Керчі, а потім на пішли в напрямку Тамані

Поки не впав pic.twitter.com/F9cMcO7vAM - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити по ньому.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram