Помер генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано

Генеральний директор МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Юкія Амано помер у понеділок, 22 липня.

Про це повідомляє ТАСС, серце чоловіка зупинилося на 73-му році життя.

"Секретаріат Міжнародного агентства з атомної енергії з глибоким сумом інформує про смерть генерального директора Юкії Амано", — йдеться в повідомленні організації.

Незадовго до смерті він планував направити до ради керівників агентства заяву про відставку. У листі збирався зазначити, що пишається тим, чого агентство досягло за останні десять років в галузі мирного атома, додали в заяві секретаріату.

У зв'язку зі смертю Амано, над штаб-квартирою МАГАТЕ у Відні буде дещо опущено прапор агентства.

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Юкія Амано ТАСС

Його можливими наступниками називали представника Аргентини в МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та румунського дипломата, координатора організації Корнеля Феруту.

Амано очолив наглядову організацію при ООН у грудні 2009 року. Одним із головних його досягнень було укладення угоди щодо іранської атомної програми. Навесні 2019 року, після виходу США, Іран призупинив виконання низки зобов'язань за нею — зокрема збільшив виробництво збагаченого урану та важкої води вище обумовлених нормативів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 липня, ЗМІ заявили про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Інформацію поширили росЗМІ з посиланням на слова директора Центру моніторингу євразійських проблем Аслана Рубаєва.

Пізніше політолог вибачився за повідомлення про смерть президента Бердимухамедова. За його словами, інформацію спростували ті самі джерела.

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