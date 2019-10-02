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2 жовтня • оновлено в 15:51
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"Полювання" на опозицію: в США вирішили "вдарити" по главах силовиків Росії

2.3т Читати матеріал російською

Сенатори США звернулися до державного секретаря Майкла Помпео та міністра фінансів Стівена Мнучіна з проханням ввести санкції проти чиновників, які в Росії переслідують опозицію.

Про це йдеться в листі сенатора-республіканця Марко Рубіо і сенатора-демократа Бена Кардіна, під яким стоять підписи ще дев'яти американських законодавців, повідомляє видання ТАСС. Політики закликають задіяти для цього "акт Магнітського".

"Полювання" на опозицію: в США вирішили "вдарити" по главах силовиків Росії

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Автори вказують на важливий момент: "тоді як проти деяких осіб санкції були введені, щодо багатьох інших, зокрема генерального прокурора Юрія Чайки і міністра юстиції Олександра Коновалова, санкцій не було".

"Закликаємо вжити заходів у відповідь на постійні переслідування з боку російського уряду дисидентів і лідерів опозиції, взяття під варту багатьох громадян із політичних причин. А також закликаємо задіяти акт "Про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського" та "Глобальний акт Магнітського" і ввести адресні санкції щодо осіб, які несуть відповідальність за ці порушення прав людини", — йдеться в тексті листа.

Зазначимо, що акт "Про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського" був прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Бараком Обамою у 2012 році. Він передбачає застосування односторонніх санкцій щодо російських посадових осіб, винних у порушенні прав людини.

Згодом, у грудні 2016 року, американські законодавці ухвалили законопроєкт, згідно з яким дії "акту Магнітського" поширюються на інші країни, а не тільки на Росію. Згодом аналогічні закони ухвалили інші країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерство фінансів США 30 вересня ввело санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній, які стосувалися втручання в американські вибори президента в 2016 році.

  • Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова попросила Вашингтон не лякати Москву новими санкціями. Так російські дипломати відреагували на погрозу США ввести додаткові санкції проти РФ за купівлю нафти у Венесуели.

  • Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Росії, вони діятимуть до 15 березня 2020 року. Йдеться про покарання за підрив територіальної цілісності й загрози незалежності України.

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Тема
Санкції проти Росії
Особи
Стівен Мнучін Майк Помпео
Місце
США Вашингтон
Теги
санкции Список Магнітського
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Круглов Александр
Круглов Александр
хорошее дело - ворам нечего делать в США и ЕС.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агент путина трамп! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, срочно всем бежать арестовывать зе!!!! колонну возглавляет кожедуб!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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