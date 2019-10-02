"Полювання" на опозицію: в США вирішили "вдарити" по главах силовиків Росії

Сенатори США звернулися до державного секретаря Майкла Помпео та міністра фінансів Стівена Мнучіна з проханням ввести санкції проти чиновників, які в Росії переслідують опозицію.

Про це йдеться в листі сенатора-республіканця Марко Рубіо і сенатора-демократа Бена Кардіна, під яким стоять підписи ще дев'яти американських законодавців, повідомляє видання ТАСС. Політики закликають задіяти для цього "акт Магнітського".

Автори вказують на важливий момент: "тоді як проти деяких осіб санкції були введені, щодо багатьох інших, зокрема генерального прокурора Юрія Чайки і міністра юстиції Олександра Коновалова, санкцій не було".

"Закликаємо вжити заходів у відповідь на постійні переслідування з боку російського уряду дисидентів і лідерів опозиції, взяття під варту багатьох громадян із політичних причин. А також закликаємо задіяти акт "Про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського" та "Глобальний акт Магнітського" і ввести адресні санкції щодо осіб, які несуть відповідальність за ці порушення прав людини", — йдеться в тексті листа.

Sen Rubio & @SenatorCardin led a bipartisan group of senators in urging @SecPompeo & @ stevenmnuchin1 to use existing authorities to impose sanctions against Russian officials responsible for human rights abuses https://t.co/Mja0JRCnfq pic.twitter.com/BrCFrWjZm3 - Senator Rubio Press (@SenRubioPress) October 1, 2019

Зазначимо, що акт "Про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського" був прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Бараком Обамою у 2012 році. Він передбачає застосування односторонніх санкцій щодо російських посадових осіб, винних у порушенні прав людини.

Згодом, у грудні 2016 року, американські законодавці ухвалили законопроєкт, згідно з яким дії "акту Магнітського" поширюються на інші країни, а не тільки на Росію. Згодом аналогічні закони ухвалили інші країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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