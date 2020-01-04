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4 січня • оновлено в 18:41
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Поляків звинуватили у фінансуванні армії Путіна: як так вийшло

3.9т
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Поляки фінансують російську армію, оскільки продовжують купувати газ у Москви. Близько 20-30% рахунку за блакитне паливо йде на фінансування війська РФ.

Таку думку висловив глава правління польської нафтогазової компанії PGNiG Петро Возняк, передає Puls Biznes. "Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть в Росії, – оборонного комплексу – російських збройних сил", – заявив він.

Возняк вважає, що РФ, призупинивши постачання нафти в Білорусь, застосувала проти неї "енергетичну зброю". За його словами, Польща мала не такий "хворобливий", але схожий досвід у відносинах з Росією.

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Він заявив, що з 2004 року РФ "сім разів необгрунтовано переривала постачання газу" до Польщі.

Поляків звинуватили у фінансуванні армії Путіна: як так вийшло

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2022 року.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Польща
Тег
газ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Да и не только поляки наш газ покупают и финансируют ВС РФ. Так что, писюны рагульские, "весьмирснами" наоборот ...
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an and
an and
Да либо власть и внешняя политика России изменится, либо скоро никто не будет даже газ покупать российский. А кроме газа в России ничего и нет.
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2
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Ку Алексей
Ку Алексей
an and, «Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил»
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1
Крым Андрей
Крым Андрей
Ну покупайте типа американский сжиженный газ из российской Усть-Луги. Кто же против?
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7
5
Николаев Олег
Николаев Олег
an and, нет, у нас уже своя технология сжижения есть. Патент получен недавно. Спроси у Яндекса "Арктический каскад". И оборудование производится в России. Для вас это немыслимо с вашим аграрным укладом, но жизнь не всегда радует украинца.
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2
an and
an and
Крым Андрей, типа российский! Добытый на импортном оборудовании, по импортным технологиям и сжиженный опять на всем импортном и перевозимый в импортных судах...так а что там российского то? Газ? Так он природный!
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