Поляків звинуватили у фінансуванні армії Путіна: як так вийшло

Поляки фінансують російську армію, оскільки продовжують купувати газ у Москви. Близько 20-30% рахунку за блакитне паливо йде на фінансування війська РФ.

Таку думку висловив глава правління польської нафтогазової компанії PGNiG Петро Возняк, передає Puls Biznes. "Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть в Росії, – оборонного комплексу – російських збройних сил", – заявив він.

Возняк вважає, що РФ, призупинивши постачання нафти в Білорусь, застосувала проти неї "енергетичну зброю". За його словами, Польща мала не такий "хворобливий", але схожий досвід у відносинах з Росією.

Він заявив, що з 2004 року РФ "сім разів необгрунтовано переривала постачання газу" до Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2022 року.

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