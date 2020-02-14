Нові вимоги від Польщі: що чекає українських заробітчан

З України щорічно виїжджають на заробітки сотні тисяч людей. Тільки за 2019 рік Польща видала 1 мільйон 600 тисяч дозволів на роботу терміном на півроку, з них 91% отримали українці.

Зараз же уряд Польщі всерйоз захвилювався про кількість робочих місць для власних громадян і вводить нову міграційну політику, щоб захистити трудові права поляків. Як це вплине на українських заробітчан – читайте в OBOZREVATEL.

Що нового придумали для трудових мігрантів

На тлі масового припливу трудових мігрантів у Польщі, в місцевому уряді вирішили за півроку розробити і затвердити принципи нової міграційної політики.

Як заявив "Укрінформ" заступник директора департаменту міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Мирослав Пшевозьнік, вона буде базуватися на чотирьох засадах:

Захист польського ринку праці.

Взаємозамінність працівників, особливо в дефіцитних спеціальностях.

Циркулярне перебування іноземних трудових мігрантів.

Заповнення прогалин у тих регіонах, де не вистачає робочих рук.

Польський чиновник пояснив, що про тривалі терміни працевлаштування в Польщі для іноземців мови бути не може, але крім тих випадків, коли у них є документи на постійне проживання в Польщі. Тоді ніхто не буде перешкоджати укладанню довгострокових контрактів.

Пшевозьнік уточнив, що в Польщі рівень безробіття становить 5,2%, а це близько 850 тис. безробітних, у зв'язку з чим уряд вважає за необхідне захистити свій ринок і своїх працівників.

Українці в Польщі

На початок 2020 року українських заробітчан у Польщі налічується понад 1 млн осіб. Частина з них працює на сезонних роботах і змінюють один одного протягом року, але близько 30% українців отримали посвідку на проживання і трудяться на постійній основі.

Заробітчани

Тільки за 2019 рік у Польщі видали 130 тисяч дозволів на сезонну роботу, 98% з яких отримали саме українці. Ще 1 мільйон 600 тисяч дозволів на роботу в Польщі видавали на строк до 6 місяців, 91% із них – громадяни України. Також 74% українців отримали дозволи на роботу на тривалі періоди.

Представник міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі зазначив, що пік зростання видачі дозволів на працевлаштування спостерігався протягом 2014-2018 років.

Здебільшого українські громадяни їдуть до сусідньої країни на заробітки через більш високу оплату праці. Так, без вирахування 17% податку на прибуток для фізичних осіб, мінімальна зарплата в Польщі становить 2600 злотих (близько 16 000 гривень). А вже до 2024 року розраховується її підняття до 4000 злотих (25000 гривень).

За даними НБУ, за підсумками 2019 року українці переказали близько 12 мільярдів доларів.

Як нова міграційна політика відіб'ється на українцях

Пшевозьнік вважає, що це жодним чином не позначиться на українських громадянах, більше того, в Польщі говорять, що кількість працівників з України цього року не зменшиться, а навіть буде невелике зростання.

І з цим згоден президент Всеукраїнської Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Більше того, з озвученого представником польського міністерства, експерт зробив висновок, що Польща жодним чином не ставить обмеження для українців, а навіть навпаки.

Заробітчани

"Основні моменти, які зараз були описані, полягають у тому, що вони хочуть, щоб до них збільшилася трудова міграція саме кваліфікованих фахівців, тому що у них є проблеми з цим", – говорить Воскобойник.

Причина цього – негативна демографічна ситуація і процес трудової міграції поляків в інші країни Європи: "Тому вони відчувають дефіцит кваліфікованого персоналу, і вони будуть із задоволенням і далі залучати українців, і не тільки", – зазначив експерт із працевлаштування.

Другий момент, як зазначив Воскобойник, вони хочуть, щоб трудова міграція рівномірно розподілялася по території всієї Польщі, а не концентрувалася в певних містах, наприклад, у Варшаві.

Третій момент – поляки не будуть просувати збільшення термінів за робочими візами, але будуть намагатися просувати можливість для українців отримувати дозвіл на проживання.

"І тут загроза не для наших трудових мігрантів, а для нашої країни і економіки. Люди, які будуть отримувати посвідку на проживання і залишатися в Польщі на роки, будуть ухвалювати для себе рішення – повертатися додому чи залишатися там назавжди. І чим довше вони там живуть, тим більша ймовірність, що там вони і залишаться", – зазначив Воскобойник.

Міграційна ситуація в Україні

За словами експерта з міжнародного працевлаштування, наразі стабільна кількість українських мігрантів становить близько 12-16% від усього населення. Це люди, які вже неодноразово їздили на заробітки і будуть продовжувати це робити.

Паспорти

І зараз же особливого приросту трудових мігрантів чекати не доводиться, тільки, якщо в нашій не відбудеться нічого екстраординарного, наприклад, обвал гривні або ескалація конфлікту з РФ.

Але в Україні спостерігаються серйозні демографічні проблеми, населення старіє, дітонародження падає, і робочих рук просто перестає вистачати.

"Якщо взяти до уваги приблизну оцінку кількості населення в Україні, що дорівнює 37 млн із гаком людей, то за оцінками демографів до 2050 наше населення скоротиться ще на 10 млн", – заявляє Воскобойник.

Це призведе до того, що вже зовсім скоро в Україні просто нікому буде працювати, і нашій владі уже зараз необхідно починати роботу з трудовими ресурсами.

Щоб не допустити трудової кризи вже в недалекому майбутньому, Воскобойник визначив три першочергових завдання, якими варто зайнятися.

Перше – на ринку трудової міграції потрібно наводити порядок і переводити в цивілізоване русло. "У Раді зареєстрований законопроєкт, і незабаром буде розглянутий у першому читанні, який передбачає заборонити посередникам брати гроші за пошук роботи".

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Друге – підвищувати трудову мобільність всередині України. "Наприклад, у Харкові є вільні робочі руки, але не вистачає виробництв. А на західній створюються ці промвиробництва, і там цих робочих рук не вистачає. Потрібно зробити так, щоб люди могли переїжджати з регіону в регіон і влаштовуватися на роботу. Для цього потрібно вирішувати питання з інфраструктурою і житлом".

Третє – розробка програм із залучення трудових мігрантів. "Найімовірніше, це будуть жителі країн, які входили до складу колишнього СРСР: Узбекистан, Казахстан і Таджикистан".

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