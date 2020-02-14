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14 лютого • оновлено в 04:31
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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Нові вимоги від Польщі: що чекає українських заробітчан

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З України щорічно виїжджають на заробітки сотні тисяч людей. Тільки за 2019 рік Польща видала 1 мільйон 600 тисяч дозволів на роботу терміном на півроку, з них 91% отримали українці.

Зараз же уряд Польщі всерйоз захвилювався про кількість робочих місць для власних громадян і вводить нову міграційну політику, щоб захистити трудові права поляків. Як це вплине на українських заробітчан – читайте в OBOZREVATEL.

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Що нового придумали для трудових мігрантів

На тлі масового припливу трудових мігрантів у Польщі, в місцевому уряді вирішили за півроку розробити і затвердити принципи нової міграційної політики.

Як заявив "Укрінформ" заступник директора департаменту міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Мирослав Пшевозьнік, вона буде базуватися на чотирьох засадах:

  • Захист польського ринку праці.

  • Взаємозамінність працівників, особливо в дефіцитних спеціальностях.

  • Циркулярне перебування іноземних трудових мігрантів.

  • Заповнення прогалин у тих регіонах, де не вистачає робочих рук.

Польський чиновник пояснив, що про тривалі терміни працевлаштування в Польщі для іноземців мови бути не може, але крім тих випадків, коли у них є документи на постійне проживання в Польщі. Тоді ніхто не буде перешкоджати укладанню довгострокових контрактів.

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Пшевозьнік уточнив, що в Польщі рівень безробіття становить 5,2%, а це близько 850 тис. безробітних, у зв'язку з чим уряд вважає за необхідне захистити свій ринок і своїх працівників.

Українці в Польщі

На початок 2020 року українських заробітчан у Польщі налічується понад 1 млн осіб. Частина з них працює на сезонних роботах і змінюють один одного протягом року, але близько 30% українців отримали посвідку на проживання і трудяться на постійній основі.

Заробітчани

Заробітчани

Тільки за 2019 рік у Польщі видали 130 тисяч дозволів на сезонну роботу, 98% з яких отримали саме українці. Ще 1 мільйон 600 тисяч дозволів на роботу в Польщі видавали на строк до 6 місяців, 91% із них – громадяни України. Також 74% українців отримали дозволи на роботу на тривалі періоди.

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Представник міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі зазначив, що пік зростання видачі дозволів на працевлаштування спостерігався протягом 2014-2018 років.

Здебільшого українські громадяни їдуть до сусідньої країни на заробітки через більш високу оплату праці. Так, без вирахування 17% податку на прибуток для фізичних осіб, мінімальна зарплата в Польщі становить 2600 злотих (близько 16 000 гривень). А вже до 2024 року розраховується її підняття до 4000 злотих (25000 гривень).

За даними НБУ, за підсумками 2019 року українці переказали близько 12 мільярдів доларів.

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Як нова міграційна політика відіб'ється на українцях

Пшевозьнік вважає, що це жодним чином не позначиться на українських громадянах, більше того, в Польщі говорять, що кількість працівників з України цього року не зменшиться, а навіть буде невелике зростання.

І з цим згоден президент Всеукраїнської Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Більше того, з озвученого представником польського міністерства, експерт зробив висновок, що Польща жодним чином не ставить обмеження для українців, а навіть навпаки.

Заробітчани

Заробітчани

"Основні моменти, які зараз були описані, полягають у тому, що вони хочуть, щоб до них збільшилася трудова міграція саме кваліфікованих фахівців, тому що у них є проблеми з цим", – говорить Воскобойник.

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Причина цього – негативна демографічна ситуація і процес трудової міграції поляків в інші країни Європи: "Тому вони відчувають дефіцит кваліфікованого персоналу, і вони будуть із задоволенням і далі залучати українців, і не тільки", – зазначив експерт із працевлаштування.

Другий момент, як зазначив Воскобойник, вони хочуть, щоб трудова міграція рівномірно розподілялася по території всієї Польщі, а не концентрувалася в певних містах, наприклад, у Варшаві.

Третій момент – поляки не будуть просувати збільшення термінів за робочими візами, але будуть намагатися просувати можливість для українців отримувати дозвіл на проживання.

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"І тут загроза не для наших трудових мігрантів, а для нашої країни і економіки. Люди, які будуть отримувати посвідку на проживання і залишатися в Польщі на роки, будуть ухвалювати для себе рішення – повертатися додому чи залишатися там назавжди. І чим довше вони там живуть, тим більша ймовірність, що там вони і залишаться", – зазначив Воскобойник.

Міграційна ситуація в Україні

За словами експерта з міжнародного працевлаштування, наразі стабільна кількість українських мігрантів становить близько 12-16% від усього населення. Це люди, які вже неодноразово їздили на заробітки і будуть продовжувати це робити.

Паспорти

Паспорти

І зараз же особливого приросту трудових мігрантів чекати не доводиться, тільки, якщо в нашій не відбудеться нічого екстраординарного, наприклад, обвал гривні або ескалація конфлікту з РФ.

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Але в Україні спостерігаються серйозні демографічні проблеми, населення старіє, дітонародження падає, і робочих рук просто перестає вистачати.

"Якщо взяти до уваги приблизну оцінку кількості населення в Україні, що дорівнює 37 млн із гаком людей, то за оцінками демографів до 2050 наше населення скоротиться ще на 10 млн", – заявляє Воскобойник.

Це призведе до того, що вже зовсім скоро в Україні просто нікому буде працювати, і нашій владі уже зараз необхідно починати роботу з трудовими ресурсами.

Щоб не допустити трудової кризи вже в недалекому майбутньому, Воскобойник визначив три першочергових завдання, якими варто зайнятися.

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Перше – на ринку трудової міграції потрібно наводити порядок і переводити в цивілізоване русло. "У Раді зареєстрований законопроєкт, і незабаром буде розглянутий у першому читанні, який передбачає заборонити посередникам брати гроші за пошук роботи".

Дивіться відео на тему:

Друге – підвищувати трудову мобільність всередині України. "Наприклад, у Харкові є вільні робочі руки, але не вистачає виробництв. А на західній створюються ці промвиробництва, і там цих робочих рук не вистачає. Потрібно зробити так, щоб люди могли переїжджати з регіону в регіон і влаштовуватися на роботу. Для цього потрібно вирішувати питання з інфраструктурою і житлом".

Третє – розробка програм із залучення трудових мігрантів. "Найімовірніше, це будуть жителі країн, які входили до складу колишнього СРСР: Узбекистан, Казахстан і Таджикистан".

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Польща
Теги
робота заробітчани зарплата
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да не едьте вы в эту сцаную Польшу,едьте в Чехию и Словакию с Германией там вы заработаете в три раза больше)
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